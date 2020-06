Cák! Skupinka politiků dováděla uprostřed napuštěného bazénu. Primátor Ústí Petr Nedvědický se zavěsil na lanovou lávku a pokoušel se přejít po plovoucích „leknínech“ z pěnového plastu. Nepovedlo se, sedavé zaměstnání si zřejmě vybralo svou daň na fyzické kondici. Na druhou stranu nakonec přešel starosta Střekova Petr Vinš známý svou posedlostí zdravým životním stylem.

Pondělní dopoledne 1. června naplnila pohoda během slavnostního představení vodních atrakcí pro malé i velké v areálu zrekonstruovaného venkovního koupaliště na Klíši. „Bylo v tak špatném stavu, že muselo být v roce 2014 uzavřeno. Nastartovat jeho obnovu se nedařilo opravdu velmi dlouho,“ vzpomínal před symbolickým přestřihnutím pásky primátor.

Připomněl půlroční zdržení během práce na stavební dokumentaci ze strany projektanta, pochválil tým své náměstkyně Věry Nechybové, která zajistila financování stavby a za jejíhož „primátorování“ v minulém volebním období projekt za 121 milionů odstartoval. „Díky patří kolegům zastupitelům, kteří neváhali navýšit finance, když bylo potřeba odstranit železobetonové vany, které byly schované a stavbaři je objevili až během rekonstrukce,“ líčila Nechybová.

Veřejnost sem mohla přijít včera s úderem 14. hodiny. Krytá hala a koupaliště v Brné ostatně otevřely také, ale už ráno. Nový bazén zahájil provoz nejen na den dětí, ale i na 90. výročí prvního otevření areálu v roce 1930. Vešlo se do něj tři tisíce lidí a plnil ho termální vrt kilometr a půl dlouhým potrubím.

Skluzavka a vodotrysk

Žlutá obří skluzavka září do dáli a spolu s velkým kruhovým vodotryskem přitahuje pozornost každého, kdo do areálu vejde. Pochvalné přikyvování se nese i směrem k dětskému brouzdališti, kde si největší pozornost vysloužil pirátský koráb skrápěný dalším vodotryskem.

Koupaliště je podle Jany Schejbalové z firmy Bazenservis, která dodala vodní prvky, výjimečné právě velkou pestrostí použitých atrakcí. „Atypický je koráb dovezený ze zahraničí stejně jako 90 procent ostatních technologií. Najdou se tu atrakce pro starší děti, teenagery i pro seniory, dají se tu pěstovat vodní sporty v padesátimetrovém bazénu z nerezu,“ přiblížila.

Stavbaři z Metrostavu se přitom potýkali kromě špatně zaměřených starých železobetonových van i s 15metrovým převýšením bazénové technologie v hale. To poškozovalo potrubí k venkovním bazénům při napouštění vody hydraulickými rázy. V rozvodech tak vznikl podtlak a trubky nevydržely a praskly. Nezbylo než použít potrubí z jiného materiálu a do vodovodní soustavy nainstalovat přivzdušňovací armatury. Ty tlak vyrovnávají tak, aby už nepoškozoval potrubí. „Problémů byla spousta, ať už technologie, nebo neduhy, které se objevují vždy při rekonstrukcích. Bývají to věci, které většinou ani nemůžete očekávat. Chtěl bych spíš vyzdvihnout obětavost našich lidí, kteří sem jezdili po večerech i v sobotu a neděli,“ dodal oblastní ředitel Metrostavu Petr Ort.