Drobná havárie s dalekosáhlými následky. Tak hovoří dodavatelé i magistrát o příčinách zpoždění dostavby nového venkovního koupaliště na Klíši za zhruba 115 milionů korun. Prasklo totiž vypouštěcí potrubí s klapkou. Ačkoli se to stalo už začátkem prosince, magistrát o tom informoval až 16. ledna.

Jestli za závadu může únava materiálu či předmět, který do potrubí spadl, nebo chyby v projektu, není jasné. Projektant i dodavatel mají do konce ledna vysvětlit, co je vlastně příčinou havárie. „Pokud ne, přizveme nezávislé odborníky, aby to posoudili. Poté budeme případně vyžadovat náhradu škody,“ uvedl náměstek primátora pro rozvoj Pavel Tošovský (ODS).

Veřejnou zakázku na stavbu koupaliště vysoutěžil Metrostav. Ten je podle slov svého mluvčího Vojtěcha Kostihy připraven potrubí i místnost s čerpadly opravit. „To ovšem příčinu problému nevyřeší,“ sdělil mluvčí.

Zkušební napuštění

Jak k havárii došlo? Jelikož nemrzlo, rozhodl Metrostav coby generální dodavatel, že 10. prosince venkovní bazén napustí, aby vyzkoušel nové technologie. Chtěl tak předejít reklamacím na poslední chvíli.

Jenže dno bazénu bylo proti původním odhadům mnohem více znečištěné, a tak po napuštění do výše zhruba 10 centimetrů nezbylo než začít s odkalováním. Dodavatel proto nechal další den otevřít dnové výpusti. „Je to běžný úkon, který personál dělá za provozu bazénu průběžně,“ vysvětlil mluvčí Kostiha.

Splašky odtekly potrubím do strojovny, odkud ji pumpa přečerpala do kanalizace. Po pěti minutách technici výpusti uzavřeli. Vzápětí silná rázová vlna roztrhla potrubí před uzavírací klapkou.

Na potrubí vznikla podélná trhlina o délce necelého metru. Okamžitě jí začala proudit voda do strojovny, kterou nešlo nijak uzavřít. Zaplavila však jen bezpečnostní prostor a nepoškodila čerpadla ani elektrické rozvody. Přes noc se ji podařilo zase odčerpat.

Kde se stala chyba, nikdo neví

Kontroly poté odhalily i tři praskliny na klapce. Na poškození trubek nenavazovaly. V trubkách nebyl žádný cizí předmět, nevykazovaly známky předchozího poškození ani hrubého zacházení. Všechny typy komponentů souhlasily i podle projektové a stavební dokumentace, kterou připravil Atelier 11 z Hradce Králové. Stejná firma, která už jednou způsobila roční zpoždění stavby klíšského venkovního koupaliště. Prošvihla totiž o přibližně půl roku dodání projektu. Teď by měla zjistit, co výpusti zničilo, a navrhnout řešení.

Zástupce ateliéru Tomáš Mrázek nechce záležitost komentovat. Z interního magistrátního dokumentu, který má Ústecký deník k dispozici, však vyplynulo, že Atelier 11 chybu v projektu odmítl a přizval nejmenovaného specialistu, který prý chybu rovněž vyloučil.

Stejný interní dokument zároveň odhaluje další problémy. Bazénové technologie navrhovali v různém čase různí projektanti a neměli všechny informace. Proto v případě náhlého výpadku elektřiny nebo požáru magistrát nemá ekonomicky přijatelné řešení k utlumení obou čerpadel o celkovém výkonu 60 kilowatt. To platí i při napouštění, kdy nemohou kvůli nedostatku vody pracovat naplno.