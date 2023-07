/FOTO, VIDEO/ Odběrářky ze zdravotního ústavu obcházejí koupaliště na Ústecku, vzorky vody vyhodnotí specializovaná laboratoř.

Kontrola kvality vody proběhla na koupalištích Brná a Klíše. | Video: Deník/Jaroslav Balvín

V přenosné miniledničce, kterých s sebou Monika Kynkalová vozí hned několik, nejsou žádné dobroty. Pracovnice Zdravotního ústavu (ZÚ) tu má zkumavky, do kterých odebírá vzorky vody z venkovních bazénů. V těchto dnech ji při této činnosti mohli vidět například lidé, užívající si letní pohodu koupališť v Brné a na Klíši. Výsledky odběrů budou známé za 14 dní, do té doby se ale lidé můžou koupat bez obav. Kvalita vod v ústeckých venkovních plaveckých areálech je bez výkyvů, hlídají si ji i samotní provozní mistři.

Služby ZÚ objednává hygiena. „Odběrářka odebírá ze všech čtyř rohů standardně jak chemii, tak mikrobiologii. U bazénů, kde jsou stříkací dětské atrakce nebo tobogány, se běžně odebírá také Legionella,“ popsala v Brné ve čtvrtek 13. července Jana Pošarová z ústeckého územního pracoviště Krajské hygienické stanice (KHS). Odebrané vzorky se odesílají do specializované laboratoře v Hradci Králové, na výsledky se čeká většinou dva týdny.

Odběry si dělají jednou za 14 dní i samy Městské služby Ústí nad Labem, které mají na starosti koupaliště. Velké odběry v režii hygieny, jako byly ty čtvrteční v Brné a na Klíši, se podle zákona musí dělat jednou ročně. „My je běžně děláme dvakrát ročně v nejvytíženějších měsících, čili v červenci a srpnu,“ dodala hygienička s tím, že pokud by byl nějaký problém, vyzve KHS provozovatele k nápravným opatřením. Tady v Ústí se to ale nestává. Jen pár let zpátky byl v Brné jen problém s opakovaným výskytem lejn a bazén se vždy musel celý vypustit, vyčistit, vydezinfikovat a nově napustit. „To už se doufám nikdy nestane,“ poznamenal provozní mistr z Brné Stanislav Bezemek. I tak bazény úplně vypustí a napustí dvakrát za letní sezonu. A pokud je hic, tak i vícekrát. Mistr podotkl, že v horkých dnech mají v Brné návštěvnost až dva tisíce lidí. To samé na Klíši, kam hygienička a odběrářka ve čtvrtek zavítaly také. „Když je teplo, tak přijde denně až dva tisíce lidí,“ potvrdil provozní mistr Petr Strnad.

Na Klíši nebyly v nedávné minulosti s kvalitou vody problémy. Díky tomu, že tam nedávno proběhla rozsáhlá rekonstrukce, oběh vody tu řídí moderně prostřednictvím počítačů. V Brné je to ještě pořád na strojnících. V obou areálech hygiena provádí namátkové kontroly i samostatně, když vizuálně hodnotí, jak vypadá bazén a jeho hygienické zázemí. Výsledky čtvrteční kontroly v Ústí podobně jako dalších kontrol v koupalištích v kraji jdou také do systému PiVo, do něhož má přístup i ministerstvo zdravotnictví. Odběry ZÚ si mohou lidé objednat i soukromě pro svůj bazén či vířivku a od odborníků pak dostanou akreditovaný protokol o zkoušce vody.

