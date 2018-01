Bazén na Střekově nahradí nové kulturní a sportovní centrum

Ústí nad Labem - První akce v hale vedle lázní Vrbenského bude za dva týdny.

Nový vlastník Vrbenského lázní na Střekově, společnost Power Get, s obnovou bazénu nepočítá. Zato ale už v lednu uspořádá v přilehlé sportovní hale první akci pro širokou veřejnost. Mimo to zde umožňuje sportovcům trénovat a pořádat utkání.

REKONSTRUKCE HALY ZA PLNÉHO PROVOZU

Firma už půl roku vyklízí tuny nejrůznějšího odpadu a zapracovala i na položení nové vodovodní přípojky.

Místo bazénu má vzniknout nový sál pro společenská, kulturní a sportovní setkání. „Bazén je velmi složité a nákladné provozovat. Spíš zvažuji sauny, masáže a wellness. Nemám ještě pevné obrysy. Zatím ani neskončilo vyklízení nepořádku, co tu zbyl za 25 let devastace,“ líčil šéf společnosti Miloš Podolský.

Sportovní halu TJ Slavoj Severotuk, nyní s novým názvem Get Power Gym, nový majitel postupně rekonstruuje. A to za plného provozu. Což znamená, že si sem může kdokoliv přijít zasportovat. Využívají toho hlavně judisté a futsalové kluby. Například FC NY Piradores tu v pátek od 20 hodin hrají pohárový zápas ve futsale.

„Letos je situace se sportovními halami v Ústí špatná. Fungují pouze tři. Sami jsme zvědaví, jak to tady vypadá, protože jsme u Setuzy nehráli od doby, co zavírala. Budeme rádi, když se vrátí do plného provozu,“ řekl trenér Tiradores Dušan Stíbal.

První velkou akci, in-line bruslení pro veřejnost nebo běhání na odpružené podlaze tělocvičen, nabídne hala v sobotu 20. ledna od 16 do 18 hodin.

JE TO FRAJERSTVÍ

Ke snahám nového vlastníka lázní a sportovní haly se staví vedení Ústí s povděkem. Podle primátorky Věry Nechybové prý také chtělo „Vrbáč“ přebudovat v relaxační centrum spojené s přilehlou sportovní halou.

„Jsme rádi, že se do toho nový vlastník pustil. Dokonce po nás nechtěl žádnou spolupráci, což v dobrém slova smyslu považuji za frajerství. Doufáme, že tuto poměrně náročnou investici zvládne vlastními silami,“ řekla Nechybová.

Bazén přirozeně nejvíc oželí obyvatelé čtvrti Střekov a zdejší obvodní radnice. „Bazén by asi neměl využití jako před osmdesáti lety. Postavil ho továrník Schicht a měl sloužit především pro hygienu. Některé byty nedisponovaly koupelnami a Schichtbad, jak se lázně německy jmenovaly, poskytovaly kromě možnosti zaplavat si i vanové koupele,“ uvedla starostka Střekova Eva Outlá.

Největším provozním problémem haly bylo obnovení dodávek vody. Ty Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK) koncem září ukončily po vypršení smlouvy na dobu určitou. S tím, že potrubí nevyhovuje z technických a hygienických důvodů.

Podolský s ukončením dodávek vody z uvedených důvodů nesouhlasil a trval na jejich obnovení. Nakonec nezbylo než zaplatit vybudování nového vodovodu. Výkopové a další práce dělníci prováděli během prosince a ledna.

Mluvčí SČVK Iveta Kardianová dohodu o novém vodovodu nechtěla komentovat s odvoláním na obchodní tajemství. „Provedené kroky jsou záležitostí smluvního vztahu se zákazníkem,“ vysvětlila.