/FOTO/ Krásná těla, velké svaly, zábava a charita, tak vypadal Beautiful and Strong. Tato soutěž v bikini fitness a kulturistice se uskutečnila v sobotu v ústeckém divadle. Na sto závodníků a závodnic se předvedlo krásu i sílu, soutěžilo se v několika kategoriích. Ústecký Klokánek díky této akci získal 5000 korun.

Beautiful and Strong 2023 v Ústí nad Labem. | Foto: Deník/ Vilém Maruš

„Co se týče samotného vystoupení na prknech divadla, tak to pro závodníky a závodnice není jen o tom si tam stoupnout a čekat na výrok poroty, ale umět tak řečeno prodat to vysekané tělo, se kterým tam přišli. Chce do dávku zdravého sebevědomí a umu správně předvádět detaily, případně schovat či zatáhnout nějakou nedokonalost,“ řekl bývalý úspěšný závodník a ředitel soutěže František Bartoš. Z vlastní zkušenosti ví, že než sportovec vyleze tzv. před lidi, tak musí strávit hodiny a hodiny v posilově a přemýšlet nad každým jídlem.

„Jsou to léta tréninku. Dny a týdny před samotným závodem či soutěží intenzivní odříkání hlavně jídla a někdy i pití. Jenom udržení dané pózy tak, aby byl vidět i ten sebemenší sval, není úplně snadné,“ vysvětlil se Bartoš. Aby vynikly svaly soutěžících, tak se před vystoupením natírají speciálními barvami.

Před vystoupením se soutěžící natírají speciálními barvami, díky kterým to v těch světlech vypadá pěkně. „Každá kategorie má jistá specifika. Rozdíl mezi závodníkem physique a kulturistou je ten, že kulturista má obvykle více té svalové hmoty. Nicméně není problém závodit v obou kategoriích současně,“ doplnil Bartoš.

Zdroj: Janni Vorlíček