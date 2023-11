/ROZHOVOR/ Před týdnem Jiří Bednář bavil děti v ústeckých Doběticích v převleku na bílém koni. Jako sv. Martin vedl zástup předškoláků sídlištěm už poněkolikáté. Skřítkové mu dělali společnost, krásný kůň je ustájen na Ranči v Bánově nedaleko od bývalé školy v Habrovicích. Nedávno urostlý jezdec odpovídal na otázky Deníku, došlo i na jeho filmové zkušenosti a rytířské souboje.

Jiří Bednář si zahrál ve filmu Jan Žižka padoucha. | Foto: M. Vlach

Jaké byly vaše začátky u koní?

Já pocházím z Ústí nad Orlicí. Jako puberťák jsem docházel na jeden ranč a obdivoval práci jezdců. Chytlo mě to, měl jsem dobré učitele, využíval jsem jejich zkušenosti, nestyděl jsem se zeptat. Samozřejmě jako každý jsem začínal ve stájích, hnůj mi tzv. voněl. Kůň je nejen krásné zvíře, každý má jinou povahu, často jsem s nimi mluvil, postupně upevňoval vzájemnou důvěru. Nejsem zaříkávač koní, ale troufám si tvrdit, že jim rozumím. Některé jsem dokonce převychoval.

Jak jste se dostal do Ústí nad Labem?

To by bylo dlouhé vyprávění, profesí jsem automechanik, v roce 2002 jsem dostal nabídku pracovat s koňmi jako trenér v Lučním Chvojně. Hodně lidí to překvapilo, ale já jsem to vzal. Tady jsem našel manželku, které stejně jako já koně prostě miluje. Začátky nebyly opravdu jednoduché, dnes v Bánově máme vlastní Ranč, kam za koníky dochází spousta dětí.

FOTO: Noční běh na Miladě byl oslavou sportu

Sám o sobě tvrdíte, že jste jezdecký kaskadér. Co to znamená?

Jednoduše řečeno, připravuji koně pro davové scény, film, rytířské souboje, bitvy atd. Výcvik kaskadérského koně trvá dost dlouho, nesmí se bát ohně, vody, výstřelu, kouře. Výhodou je , když umí kůň padat. Kličkuje na bojišti, ale hlavně musí důvěřovat jezdci. Momentálně mám tři vycvičené koně a další připravuji. Jedenáct let jsem objížděl s manželkou Evropu s ukázkou rytířských soubojů, vím, jak bolí zásah dřevcem do hrudníku. Naše koně byli u moře, na Václaváku, vystupovali ve světové show v Dortmundu, brodili se sněhem, hráli v ústeckém divadle, poznávali hrady u sousedů, vozili filmové hvězdy i hvězdičky.



Prý jste hrál ve filmu Jan Žižka. Můžete něco prozradit z natáčení?

(smích) To byla mimořádná filmová zkušenost, které si nesmírně vážím. Tam jsem viděl na vlastní oči, co je to špičková profesionalita. Všechno klapalo! Od historických kostýmů, výzbroje, výběru místa, práce kameramanů, maskérů, osvětlovačů až po výkony herců a potřebného zázemí. Hrál jsem tam jednoho padoucha a pěkně jsem to schytal. Pusťte si film, je to hned na začátku. Naše koně tam byli víckrát, na což jsem velmi hrdý.

Podívejte se na miminka narozená v Ústeckém kraji v 46. týdnu roku 2023

Na svých webových stránkách máte ukázku ohnivé show. Kde ji můžeme vidět?

Jezdíme po celé republice, především v létě. Popisovat celý program je dost těžké, základem je práce s koněm v ohnivé překážce. Vypadá to efektně, ale základem je pečlivá příprava a spolupráce celého týmu, kde na prvním místě je zdraví koní a jezdců. Víc prozrazovat nebudu, musíte to vidět!

Jiří Bednář si zahrál ve filmu Jan Žižka padoucha.Zdroj: M. Vlach

I koně potřebují určitý servis. Máte svého kováře?

Samozřejmě, po šesti týdnech k nám pravidelně dojíždí z Dobříše pan Vladimír Šedivý, úžasný znalec koňských kopyt a skvělý jezdec. Zvou si ho Švýcaři, reprezentoval Českou republiku v Číně. Pozorovat ho při práci je zážitek. Dnešní kovář pracuje individuálně, je to taková moderní vědecko-technická pedikúra. Dobře ošetřené kopyto je základ, to vám potvrdí každý koňák.

Co vás čeká do konce roku?

Především práce a zase práce. Mám tu 14 koní, každý den něco potřebují. O víkendu odjíždím do Prahy na soustředění jezdeckých kaskadérů, trénovat musí každý i padouch z filmu Jan Žižka.

Zdroj: Deník/Janni Vorlíček