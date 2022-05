Nedávno jste se vrátila ze zahraničí, kde jste šokovala vytrénované muže. Co to bylo za závod?

(smích) Na úvod musím na sebe prozradit, že neběhám dlouho. Deník si nevedu, ale je to tak 7 nebo 8 let. Mám ráda přírodu, tvrdé povrchy a ovály mě nelákají. Letos jsem si vybrala etapový závod ve Walesu. První část jsem absolvovala bez větších problémů, délka 200 mil (320 km). Startujících kolem padesátky, především z ostrovů, žen osm, já jediná z České republiky. Porazili mě pouze dva muži, domů jsem si přivezla zvláštní samorost a kovovou přezku na opasek.

Jak si vybíráte závody?

Dnes je to jednoduché. Do počítače si zadáte stát, termín, vzdálenost a potom jenom ladíte formu. Do Walesu jsem se vždycky chtěla podívat. Na závod mě upozornil kamarád. Běží se 3x200 mil. První část jižní Wales v dubnu (13.-18.4.), střední část v červnu, sever v srpnu. Úžasná příroda, příjemní lidé. Pořadatel stanovil limit 120 hodin, já to zvládla za 69.

Lenka BerroucheZdroj: Miroslav VlachŘíkáte, že na startu vás bylo kolem padesátky. Kolik lidí to nedokončilo?

Když se tam dostanete, tak moc soupeře nesledujete. Hromadný start, povinné vybavení, trasa v hodinkách. Každý zvolí vlastní tempo, taktiku, odpočinek. Na trati bylo deset občerstvovacích míst, tři odpočinkové zóny. V noci se běží s čelovkou. Já toho moc nenaspala, odhadem tak 3 až 4 hodiny. Pokud vím, tak do cíle doběhlo 28 mužů a 4 ženy.

Jste už zkušená závodnice, měla jste ve Walesu nějakou krizi?

Počasí nám vyšlo, ale jednou v noci tam byla taková mlha, že jsem zabloudila. Fyzicky jsem to dala celkem bez problémů, ale když nevíte, kudy dál, tak je to špatné. Na startu každý závodník dostane čip, nenápadná krabička, ale velký pomocník. Sledovat vás může nejen pořadatel, ale třeba kamarádi, kteří se v tom vyznají. Někdo mi tam pomohl, abych se z té mlhy vymotala. Trasa není značená, na naše turistické značky zapomeňte.

Přiznala jste jeden nedokončený závod a odhodlání se tam vrátit. Můžete ho srovnat s Walesem?

Ve Švýcarsku bylo mnohem víc závodníků, ohromné převýšení, kámen, šutr, kámen. Ve Walesu zelené pastviny, lesní cestičky, příjemné počasí. Jednou se do Švýcarska vrátím a ten poslední kámen hodím do údolí. Sportovní výzvy mne lákají, ale ráda se vracím domů.