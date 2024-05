Hospic svatého Štěpána v Litoměřicích letos benefiční akci Běh pro hospic pořádá již po desáté. Oblíbené sportovní akce se může zúčastnit kdokoliv v celé republice a v pátek 10. května tomu nebylo jinak v Tisé na Ústecku, kde místní základní a mateřská škola tuto akci uspořádala. Trasa byla upravena pro malé děti, které absolvovaly překážkovou dráhu. Starší děti, učitelé, rodiče a další dobrovolníci pak museli zvládnout trasu delší, za to v krásném prostředí Tiských stěn.

Běh pro hospic v Tisé. | Foto: Deník/Monika Gondová

„Letos se na podporu hospicu podařilo vybrat o tři tisíce více, než v loňském roce, a to krásných 14 500 korun,“ řekl po akci ředitel školy Václav Zibner. Před startem podpořila všechny dobrovolníky pracovnice hospicu v Litoměřicích Šárka Bezchlebová i starosta Tisé Jiří Turek.

Letos je cílem vybrat peníze na nutnou obnovu IT vybavení hospicu. Virtuálně se lze k akci připojit do 17. května, a to během, chůzí, na koloběžce nebo na kole.

