Tak masivní akce se ovšem neobejde bez rozsáhlých dopravních opatření, která mají zajistit běžecké trasy a bezpečnost. Mezi ně patří nepopulární uzavření částí Střekova, Klíše, centra města nebo dalších exponovaných městských čtvrtí a s tím spojené zrušení zastávek MHD. Dobrou zprávou ale zůstává, kromě prestižní účasti běžeckých hvězd, že během uzavírky bude otevřený supermarket Penny na Střekově. Což ne vždy bývalo během tohoto evropsky oblíbeného závodu zvykem.

Tak vypadal půlmaraton v Ústí loni:

Tisíce běžců vyrazí z Mírového náměstí ve tři hodiny odpoledne vstříc více než jedenadvacetikilometrové trase, která je jedinečná díky běhu skrz areál Spolchemie a zároveň výhledem na hrad Střekov s Masarykovým zdymadlem.

„Ústecký půlmaraton je díky rychlé trati velmi populární. Přijedou šampioni svých zemí, například Ukrajinec Vitaliy Shafar, Polák Adam Nowicki, Němec Sebastian Hendel. Očekává se i souboj předních českých vytrvalců Jiřího Homoláče a Víta Pavlišty,“ prozradil ředitel Capalbo s tím, že dorazí i česko-finská běžkyně Kristiina Mäki.

Lidem poradí infolinka

Proto bude v době od 5 ráno do zhruba 20 hodin večer uzavřeno centrum města a přilehlé silnice. Počínaje Masarykovou ulicí od parku přes Mírové náměstí a okolo hlavního nádraží na Předmostí a most Edvarda Beneše. Totéž dodatečně čeká v čase od 13 do zhruba 17 hodiny komunikace v ulicích Hrbovická, U Vlečky, Textilní a Na Luhách. Dále od 13 hodin do asi 20 hodin bude uzavřena Děčínská do Svádova po zastávku MHD Olšinky.

Jak vysvětlila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková, během dne budou cestujícím na vybraných zastávkách v centru města k dispozici zaměstnanci dopravního podniku. V provozu bude také zákaznické centrum, a to od 7 do 12 hodin, bezplatná infolinka 800 100 613 od 6 do 18 hodin. „V den konání půlmaratonu bude přeprava účastníků závodu zdarma oproti startovnímu číslu. V období od zhruba 19 hodin začne postupné otevírání silnic, a proto se může stát, že operativně přesměrujeme linky MHD na pravidelné trasy,“ řekla Dvořáková.

Jak tedy bude vypadat MHD během soboty? Na trolejbusových linkách číslo 43, 46, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61 a 62 zavede ústecký dopravní podnik náhradní autobusovou dopravu. Linky číslo 2, 9, 13, 15, 17, 19, 27, 51, 55, 56, 57, 60, 61 a 62 pojedou v sobotu po objízdných trasách. Linky číslo 3, 11, 20, 21 budou končit v zastávce Hraničář. Spojení mezi Uhlozbytem a Hraničářem zajistí linky číslo 9, 17 a 27. Mezi zastávkami Poliklinika a Uhlozbyt pojedou čísla 56, 57 a 60.

Cestující z Dobětic směrem k Poliklinice přestoupí na zastávce Malátova a nasednou si na 9, 17, 27 směr Hraničář nebo na linky 56, 57 a 60 směr Poliklinika. Linka 54 bude rozdělena na dvě části. Jednak Všebořice až Hraničář, poté Všebořice a Uhlozbyt a Dobětice točna a Uhlozbyt. V tento den bude možno využít služeb "svádovského přívozu" zdarma. Spojení k přívozu zajišťují linky MHD číslo 19, 51 a 57 do zastávky Svádovský přívoz.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického jsou omezení sice nepříjemná, ovšem půlmaraton není jen událostí sportovní, ale zároveň i společenskou. „Takto velká akce může lidi, kteří do této události nejsou vtaženi, opravdu nějak omezit. Za město se za tyto nepříjemnosti omlouvám a zároveň chci požádat o jistou míru trpělivosti. Věřím, že lidem to příjemné, co je se závodem spojené, ta omezení vynahradí,“ poznamenal a zároveň ujistil, že střekovský market Penny bude mít během závodu otevřeno.

Úplné uzavírky a zákazy zastavení v sobotu 17. září:

Brněnská 6.00 – 19.00; Děčínská 13.00 – 19.00; Dlouhá 6.00 – 20.00; Hrnčířská 6.00 – 20.00; Hrbovická 13.00 – 19.00; Kekulova (úsek Tovární – Sklářská) 13.00 – 19.00; Kostelní náměstí 6.00 – 20.00; Malá Hradební 6.00 – 19.00; Mírové náměstí (od 16. 9.) zákaz zastavení 16. 9. od 22.00 do 17. 9. 21.00; most E. Beneše 6.00 – 20.00; Na Luhách 13.00 – 19.00; Národního odboje 13.00 – 19.00; Panská 6.00– 17.00; Pařížská 6.00 – 19.00; Pivovarská 6.00 – 20.00; Předmostí (úsek Hrnčířská – most E. Beneše) 6.00 – 20.00; Revoluční (v úseku Panská – Tovární) 6.00 – 20.00; Střekovské nábřeží 13.00 – 19.00; Textilní 13.00 – 19.00; Tovární 13.00 – 19.00; U Kostela 6.00 – 18.00; U Nádraží 6.00 – 19.00; U Vlečky (až po ulici U Jeslí) 13.00 – 19.00; Velká Hradební 6.00 – 19.00 (totéž i ve směru Revoluční – atrium magistrátu); Vítězná 13.00 – 19.00; Železničářská 13.00 – 19.00.

Vjezd a výjezd z nadzemních garáží OC Forum po dobu startu 1/2Maratonu omezen (cca 14.00 – 16.00), po celou dobu závodu bez omezení vjezdu i výjezd do podzemních garáží od Kruhového objezdu od Žižkovy ulice a Přístavní

Zrušené zastávky MHD

Mírové náměstí - náhradní zastávka Uhlozbyt nebo zastávka Hraničář. Revoluční - náhradní zastávka Hraničář nebo Uhlozbyt. Divadlo - náhradní zastávka Hraničář nebo Uhlozbyt. Malá Hradební - náhradní zastávka Uhlozbyt nebo Hraničář. Hlavní nádraží - náhradní zastávka Uhlozbyt, Hraničář nebo Přístaviště. Hraničář - zůstávají zastávky BUS u Clarionu a směr Poliklinika bez linek 56, 57, 60. Klíšská - náhradní zastávka Solvayova (linky číslo 9, 17, 27). Západní nádraží - náhradní zastávka Drážní, Hraničář a Uhlozbyt. Dílny - bez náhrady. Pětidomí - náhradní zastávka Na Nivách (linky číslo 3, 9, 17, 27). Na Luhách - náhradní zastávka Jateční (linky číslo 3, 9, 17, 27) nebo Nové Předlice (linky 3, 61). Textilní - zastávka zrušena v souvislosti se souběžnou uzavírkou. U Vlečky - náhradní zastávka Jateční (linky 3, 9, 17, 27). Průmyslová - náhradní zastávka Na Nivách (linky 3, 9, 17, 27). U Vozovny - zrušena bez náhrady v období od 13 do cca 17 hodin. Nové Předlice (linka 61) - zastávka zrušena v souvislosti se souběžnou uzavírkou. Nové Předlice (linka 3) - zrušena bez náhrady v období od 13 do cca 17 hodin. Krajský soud - náhradní zastávka Uhlozbyt. ZPA - do 13 hod. obsloužena linkami 9, 17, 27. V období od 13 do cca 20 zrušena bez náhrady. Děčínská, Třebízského, Střekov nádraží - v období od 13 do cca 20 zrušeny bez náhrady. ČOV, K Loděnici, Podlesí, Olšinky, Svádov osada, Svádov nádraží, Svádov, Olešnice - zrušeny v období od 13 do cca 20 bez náhrady. Spojení ze Svádova přívozem zdarma a dále ze zastávky Svádovský přívoz linkami 19, 51 a 57. Hilarova, Bělehradská směr Severní Terasa – zrušeny. Odpolední rozvoz cyklistů ze zastávky Krajský soud a Divadlo v 16.30 a 18.00 hod. jsou bez náhrady zrušeny.