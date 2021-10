O akci jsme si povídali s učitelkou Janou Šedivcovou, která dojíždí do Krupky z Ústí nad Labem.

Není Krupka pro vás trochu z ruky? Mohla jste učit tady v Ústí…

To ranní vstávání prostě miluji, ale už jsem si zvykla. Jako studentka Pedagogické fakulty jsem holdovala několik let aerobiku. Začala jsem jako cvičenka, skončila jako lektorka v několika klubech. Tam jsem se seznámila se současnou ředitelkou gymnázia v Krupce Janou Pucharovou. Byla jsem krátce po škole, sháněla jsem práci a ona mi ji nabídla. Ve sborovně mě zaujal svým přehledem a šarmem současný manžel. Dnes máme dvě děti, na aerobik se dívám v televizi. Učím češtinu, on dějepis a zeměpis. Dojíždíme dvanáct let.

Jednou jsem tam s vnučkou běžel, tenkrát se výtěžek předával v nemocnici. Letos je to jinak?

Ano. Akce se dříve jmenovala Charitativní běh Krupkou, aneb pomáháme teplické nemocnici. Letos poprvé se cílová adresa změnila. Výtěžek bude směřovat na záchranu historických varhan. Odborník na hudební výchovu nejsem, ale stačí si najít stránky varhanybohosudov.cz a tam zjistíte, že si můžete dokonce adoptovat píšťalu. 18. září byl v Bohosudově jarmark, výtěžek také putoval na varhany. Tuším, že se vybralo přes 60 tisíc korun. Varhany jsou krásné, oprava velmi drahá. Držte nám palce!

Jaký je připraven doprovodný program k běhu?To musíte vidět, vezměte zase vnoučata a postavte se na start. Hlavní závod pro dospěláky měří pouze 4,6 km. Běží se většinou parkem. Samozřejmě děti mají kratší trať. Na závěr poběží zbytek. Pejskaři, kočárkáři, odrážedla atd. Startérem bude tělocvikář Petr Lisner, studenti vyšších ročníků budou na trati a u jednotlivých atrakcí. Můžete si vyzkoušet s Petrou Suchomelovou hrnčířský kruh a vlastní výrobek si nechat vypálit ve škole. Někdo zatouží po malování na obličej, někdo vstoupí do pohádky, nebo proleze policejní auto. Pan Stránský vysvětlí canisterapii na svých psech, dojde i na skákací hrad a různé soutěže. Z Ústí přijede učitelka dětské angličtiny Liisi Ojasoo Malec, nějaký stánek s občerstvením se tam také najde.

Naznačovala jste, že tam bude ještě jeden charitativní prvek. Jaký?

Na místě budou zástupci neziskové organizace Květina, kteří vyhlásili akci Daruj nohy v teple. Kdo chce, může ke startovnému (50 Kč) přidat pár ponožek pro bezdomovce. Barva, velikost a materiál nerozhoduje. Klidně můžou být lyžařské, nebo ručně pletené. Už se to mezi učitelským sborem rozneslo, předpokládám, že nezůstane pouze u ponožek. Já už mám doma bednu dětského prádla od kamarádek. Doba už je taková, klasik by řekl "musíme si pomáhat".

Nechci být neslušný, ale budou medaile?

Samozřejmě, že dojde na vyhodnocení, nejen vítězové si domů odvezou nějakou dobrotu. Nakonec bude zveřejněna vybraná částka na varhany. Nevím, jestli přijde i kouzelník, ale pokud nebude pršet, tak to bude kouzelný den. Z Ústí do Krupky je to kousek, třeba tam také potkáte spřízněnou duši.