/VIDEO, FOTO/ Značné rozladění. Přesně to cítí obyvatelé Bělehradské ulice a řidiči, kteří strmou spojnici mezi Skřivánkem a centrem využívali jako zkratku. Někteří ovšem ani po půl roce netuší, že je ulice zavřená. Ti první nejen že jsou už otrávení byť jen z pohledu na rozkopanou ulici, navíc je rozčiluje, že už skoro nemají kde zaparkovat, neboť okolí je doslova zacpané auty. Nejhorší je to u antikvariátu, letního kina a domu dětí a mládeže.

Protahující se rekonstrukce šachty v ústecké Bělehradské ulici komplikuje dopravu i parkování. | Video: Janni Vorlíček

Co se tu vlastně stalo? Stavební práce provádí společnost ČEZ Teplárenská a hotovo mělo být už před minimálně dvěma měsíci. Firma však narazila během prací na komplikace, které neočekávala, a právě ty si vynutily dlouhou přestávku. Dobrou zprávou by ale mělo být, že společnost slibuje dokončení rekonstrukce během listopadu. V prosinci už by měla být ulice opět průjezdná.

Že půlroční uzavírka Bělehradské Ústečany rozčiluje, se lze přesvědčit nejen na sociální síti Facebook. Stačí si vyhledat příspěvek, v němž město Ústí nad Labem na svém profilu oznámilo, že práce by měly být dokončeny letos 30. listopadu. Například uživatel, který se představil jako Jirka Červený, ironizoval v diskusi velmi výmluvně své rozčílení: „Fakt super. Přesně, důležitá tepna do centra a ČEZ to má na háku. Hlavně, že to původně mělo být do konce září. Největší výsměch je, že to tam dva měsíce přes prázdniny stálo a nikdo nic nedělal,“ poukazoval.

Případně Radek Doubek nevěřil ani v dodržení termínu. „Už se těším, až 30. listopadu bude konec opravy znovu posunut,“ poznamenal. Jeden z nejtvrdších příspěvků padl od Honzy Beneše, který bez servítků označil zaměstnance firmy za diletanty. „Skoro půl roku oprav jednoho technologického zařízení na důležité dopravní cestě směrem do centra města je výsměch,“ napsal rozčíleně.

Ani na místě lidé zrovna moc nadšeně nereagovali. „Není to moc O.K. Opravit se to musí, tomu rozumím, ale takhle dlouho? Když tu musím objíždět ulice a hledat místo k zaparkování, to je fakt otrava. Měli by s tím pohnout,“ zlobila se žena středního věku, která se představila jako Miluše. „Jako by nestačily starosti, co už máme,“ povzdechla si.

Podobně se zarazil řidič na křižovatce s Rooseveltovou a Hilarovou ulicí. „No, zarazilo mne to. Málem jsem do toho ve spěchu vletěl,“ ukazoval hlavou za zábrany a pak se vydal do serpentin vedoucích na kruhovou křižovatku Pražačka.

O průtazích hovořili i sami dělníci na stavbě. „Dneska měli přijet chlapi na opravy plynu, ale zatím se neukázali. Takže půlka práce zase stojí. To není nic příjemného, budeme se honit, abychom dodrželi termíny,“ odevzdaně líčil jeden z nich.

Na to reagoval mluvčí společnosti ČEZ Ota Schnepp. Vysvětlil, že ČEZ Teplárenská započala s rekonstrukcí stropu šachty v Bělehradské ulici, kterou prochází parní tepelný napaječ Kočkov, už v červenci. „Už se nacházel v havarijním stavu. Bohužel během demontážních prací stropu se ukázalo, že v havarijním stavu jsou i stěny šachty. To ovšem nebylo z předchozí kontroly patrné. Nebylo kvůli tomu možné na ně položit nový strop,“ uvedl Schnepp.

To podle něj pro firmu znamenalo, že musela zpracovat novou projektovou dokumentaci a také nový statický výpočet pro kompletní rekonstrukci šachty.

„V něm bylo třeba zohlednit její umístění uprostřed frekventované ulice. Práce podle nově zpracované projektové dokumentace nyní pokračují. Například lití betonu do vybudovaného bednění. Pak byla nutná technologická přestávka k zrání nového betonu. Teprve poté jsme na stěny mohli položit nový betonový strop. Ten momentálně prochází stejným procesem, tedy lhůtou pro zrání betonu. Čas pochopitelně využíváme k ostatním pracím, které zabezpečí plnou funkčnost šachty po komplexní rekonstrukci,“ dodal s tím, že dodržení termínu dokončení prací ke konci listopadu mají ošetřeno smluvně s dodavatelem prací.

