„Svádí to tam. Dlouhé rovinky, jen mírné zatáčky, z kopce. Spousta lidí tam jezdí hodně rychle,“ ví Marie Hrubešová z Ústí nad Labem. „Jezdí se tam rychle. Chodí tam přitom hodně lidí z okolních sídlišť do školky, do škol,“ přidává se Jaroslav Fiala.

A protože stížností lidí bylo čím dál více, rozhodl se ústecký magistrát situaci řešit. Nyní tak už šoférům vyšší rychlost pro rychlejší projetí ulice nepomůže, zastaví je chytrý semafor. Pokud senzory a kamery vyhodnotí, že řidič překračuje povolenou rychlost, rozsvítí se červená barva a donutí ho zpomalit nebo zastavit. Instalován byl v polovině listopadu u křižovatky s ulicí Pod Školou. „Lidé si tam hodně stěžovali na rychlou jízdu. Umístili jsme tam proto chytrý semafor, konzultovali jsme to s odborníky, a opravdu výrazně pomohl,“ pochvaluje si řešení ústecký primátor Petr Nedvědický. „Před instalací semaforu jsme tam udělali průzkum a denně tam bylo naměřeno kolem 3500 přestupků proti rychlosti. Po instalaci chytrého semaforu to bylo kolem 290 přestupků přes den a zhruba 60 v noci. Počet přestupků tedy klesl na desetinu,“ hodnotí opatření Nedvědický.

Klesl podle něj také počet nehod, kterých se tam dříve odehrávalo poměrně dost. „Eliminuje to hlavně vážnější nehody ve vyšší rychlosti,“ pokračoval primátor.

Moderní řešení v Bělehradské ulici chválí také odborníci. „Bylo to tam opravdu nebezpečné, byly tam vážné problémy. Bělehradskou někteří řidiči jezdí hodně rychle. Nyní je červená, alespoň v tom jednom místě, nepustí. Čím jedete rychleji, tím déle pak na semaforu stojíte. Podobná řešení, jako jsou chytré semafory, jsou opravdu hodně účinná. Je to dobrá záležitost. Věřím, že by pomohly i na dalších místech po městě,“ myslí si dopravní expert Jan Pechout.

O rozšíření chytrých semaforů na víc míst vedení Ústí nad Labem do budoucna uvažuje. „Pořizovací náklady nejsou úplně nejnižší, úprava přišla na zhruba půl milionu korun, jsou tam moderní kamery, senzory. Ale funguje to, a tak bychom určitě rádi instalovali i další chytré semafory po městě. Uvažujeme například o Masarykově ulici, na hlavním tahu na několika nebezpečných místech, jedno z nich je například pod stadionem,“ představuje plány Petr Nedvědický.

Velmi problémová je v Ústí nad Labem také ulice Sociální péče. Dochází tam často k mnoha nehodám i s vážnými následky. Příští rok má proto za desítky milionů začít rekonstrukce celé širší lokality, hotovo má být v roce 2024. Tam ale semafory, které nyní pomáhají v Bělehradské, nebudou. Podle odborníků se tam takové řešení nehodí, také kvůli velmi častému projíždění sanitek.

„Změní se tam dopravní řešení v celé lokalitě. Bude tam více pruhů, budou tři, dojde k rozšíření. Na některých místech přibudou semafory, ostrůvky pro chodce, zálivy, dojde ke zpřehlednění, bude vyhrazený pruh pro sanitky a podobně,“ uzavírá ústecký primátor.