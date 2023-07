FOTO: Ben Cristovao nebo Kontrafakt. Under the Bridge pokračoval druhým dnem

Vilém Maruš externista Ústeckého deníku

Hvězdy jako Ben Cristovao, Ektor nebo Kontrafakt přilákaly na druhý den hudebního festivalu Under the Bridge do Trmic pod dálniční most opět stovky lidí.

Under the Bridge - den druhý. | Foto: Deník/Vilém Maruš