Zástupci Ústeckého kraje nyní připravují podpis smlouvy s dodavatelem. Termín na provedení rekonstrukce začne ubíhat od jejího vložení do registru smluv na veřejné zakázky, což musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od podpisu. Poté by měl dodavatel předložit detailní harmonogram prací. Obecně ale platí, že počátkem příštího roku začnou práce na lávce, kam bude potřeba přeložit jednak chodníky pro pěší a stezku pro cyklisty, jednak všech zhruba třicet inženýrských sítí z mostu. Poté bude následovat jeho samotné uzavření, tedy někdy koncem příštího roku.

Jak ale upozornil krajský radní Tomáš Rieger, který má na starosti majetek a investice, konkrétní data budou zřejmá právě až po podpisu smlouvy a předložení harmonogramu. „Hotovo by mělo být včetně kolaudace do března roku 2027. Od podpisu smlouvy po znovuuvedení mostu do provozu pro veškerou dopravu, tedy zajištění předčasného užívání stavby, by to mělo trvat celkem 132,6 týdne,“ přiblížil Rieger.

Rada Ústeckého kraje zároveň schválila založení pracovní skupiny, která bude koordinovat činnost spojenou s rekonstrukcí mostu, jako je například informování veřejnosti. „Skládá se ze zástupců kraje i města Ústí nad Labem, a to jak z politiků, tak vedoucích úředníků,“ pokračoval krajský politik s tím, že lávka pro chodníky a inženýrské sítě, která byla v minulosti jablkem sváru mezi krajem a městem, bude skutečně jen dočasná a skutečně vyroste mezi Benešovým a Mariánským mostem, zhruba 90 metrů po proudu Labe od opravovaného mostu. Vyžaduje to podmínka neporušení protipovodňové vany pod mostem.

Umístění dočasné lávky ústecká veřejnost kritizuje od dubna letošního roku, kdy se informace o ní stala obecně známou, jako nejhorší možné. Nutnost neporušit protipovodňovou vanu tehdy potvrdil i projektant Jan Blažek ze společnosti Valbek, jež měla na starosti přípravu stavební dokumentace. „Na protipovodňovou vanu v podstatě nesmíme sáhnout, jelikož by při narušení železobetonu nebylo možné garantovat její těsnící funkce. Zároveň je zde stanoven průjezdový profil plné výšky, takže varianta vedle železničního mostu nebyla možná,“ upřesnil.

O nutnosti neporušit vanu ostatně hovořilo i minulé vedení Ústeckého kraje v souvislosti s umístěním mostních pilířů a stejně tak ji potvrdilo Ředitelství silnic a dálnic ústy své mluvčí Niny Ledvinové už v roce 2020. „Hledáme optimální řešení, aby nebyl nutný zásah do fungující povodňové vany, jelikož není jistota, že po takovém zásahu bude protipovodňová účinnost porušené vany opět stoprocentní,“ vysvětlila tenkrát.

Rekonstrukce významně ovlivní dopravu v centru města, přičemž ústeckou MHD ovlivňuje už nyní. Dopravní podnik se na ni připravuje několik let, například už třetím rokem vlastní devět parciálních trolejbusů Škoda 27 Tr Solaris, které mohou využívat bateriový pohon. Tyto vozy v případě potřeby ujedou až 12 kilometrů bez trolejového vedení. „Už více než rok jezdíme přes Mariánský most,“ dodala mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

Zdroj: Janni Vorlíček