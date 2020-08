Opravy Benešova mostu začnou nejdříve za dva roky. Původní předpoklady přitom počítaly, že generální rekonstrukce začne už letos a bude trvat přibližně tři roky. Nový plán ovšem počítá s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby až příští rok.

Prozatím nechal Ústecký kraj most zajistit a s dalšími opatřeními nyní nepočítá. Předtím z něj totiž na silnici padal beton a zároveň hrozilo jeho poškození, pokud by se na něm pohybovalo více než jeden nákladní automobil, autobus či trolejbus. Jejich průjezd nyní řídí semafory.

Jak vysvětlil krajský radní Ladislav Drlý, letos projektanti zpracovávají dokumentaci ke stavebnímu povolení a projednávají ji s ostatními úřady a institucemi, případně vlastníky pozemků, kterých se rekonstrukce dotkne. „Přesný termín výběrového řízení ještě neznáme, bude někdy příští rok,“ poznamenal Drlý.

Přípravu stavby zdržela podle krajského mluvčího Martina Volfa nutnost vybudovat provizorní lávku. Stavbaři na ni musí po dobu rekonstrukce přeložit všechny inženýrské sítě, které mostem vedou. Projektanti se také museli vypořádat s požadavkem neporušit během prací betony protipovodňové vany v sousedství jednoho z mostních pilířů.

„Projektování lávky a projednání se všemi dotčenými mělo vliv i na dobu projektování. Museli jsme též majetkoprávně vyřešit řadu pozemků, kterých se stavba dotýká,“ upřesnil.

Plán rekonstrukce nyní počítá s rozdělením prací do tří stavebních sezon. „Během první by měla trvat výstavba provizorní lávky pro pěší a vymístění inženýrských sítí. Během dalších dvou stavebních sezon budou za úplné uzavírky mostu trvat stavební úpravy na vlastním mostním tělese. Náklady byly odhadnuty na 200 milionů korun, ale budou pravděpodobně vyšší,“ pokračoval Martin Volf.

Benešův most patří k důležitým dopravním tepnám, vedou přes něj trolejbusové a autobusové linky. Sousední Mariánský most na sobě nemá trakční vedení pro sběrače elektřiny trolejbusů. Ústecký dopravní podnik kvůli tomu koupil devět parciálních trolejbusů s pomocným akumulátorem. Ty ujedou 10 až 12 kilometrů bez elektrického vedení. Přesto ale původní plány počítaly s tím, že MHD bude moci na Benešův most, i když bude pro osobní auta uzavřený. „Pro nás to není žádná novinka. Probíráme s projektanty dopravně inženýrská opatření rekonstrukce a obsloužit Střekov určitě zvládneme,“ řekl ředitel dopravního podniku Libor Turek.