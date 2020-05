Krajský radní Ladislav Drlý vysvětlil, že problém s pilířem a protipovodňovou vanou se podařilo vyřešit. „To je teď zásadní informace. Teď projektant připravuje podklady pro stavební povolení. Na přelomu roku bychom mohli vyhlásit výběrové řízení na dodavatele této stavby,“ informoval.

Stavba měla podle původních předpokladů stát kolem 200 milionů korun. Vedení kraje v minulosti hovořilo i možnosti financování úvěrem. Už teď je ale jasné, že to bude dražší. Cena i zdroje peněz nicméně zůstávají prozatím nejasné. „Finanční výhled kraje teprve připravujeme. V něm vyřešíme, co a z čeho financovat,“ poznamenal Drlý.

Kraj zároveň vyjednává s Povodím Labe o ceně za umístění lávky přes řeku pro pěší a cyklisty. Ta by měla podle původních představ vyrůst po proudu pod mostem a zároveň řešit přeložku inženýrských sítí. Podpírat by ji měly v dolní části hlubinné piloty bez nutnosti odebírání dna. V horní části pak bude na běžných ocelových bárkách. Zároveň bude chráněná proti 20leté vodě.

Do toku Labe by mělo zasahovat pět ocelových pilířů rozmístěných tak, aby nepřekážely lodnímu provozu. Samozřejmostí by měla být bezbariérovost pro maminky s kočárky a vozíčkáře.

Kolik budou stát parcely pro lávku, není jasné. Cena podle mluvčí Povodí Labe Hany Bendové vyplyne až z hotové stavební dokumentace. „Naši zástupci zatím jednali s projektanty a probírali technická řešení. Z projektu vyplynou výměry trvalých a dočasných záborů pozemků, které jsou v naší správě. Pak teprve může následovat majetkoprávní vypořádání. Kdy to bude, nyní nedokážu sdělit,“ řekla.

Klíčové budou objízdné trasy

Poškozený most musí pravidelně kontrolovat statik. Omezit dopravu na něm kraj musel už v březnu 2018. Řídí ji semafory tak, aby přes něj projížděl současně pouze jeden autobus, trolejbus, případně náklaďák. Po jeho uzavření bude zároveň potřeba najít objízdné trasy, jelikož Mariánský most všechna auta pojmout nezvládne.

Klíčová přitom bude podle šéfa krajské dopravní policie Jiřího Ušáka nutnost oddělit dopravu tranzitní od místní. To bude znamenat zavedení celé řady opatření na Děčínsku a Lovosicku. Z Děčína by trasa měla vést po silnici I/62. Stejně tak bude potřeba směrovat auta jedoucí z Litoměřic do Ústí z pravého břehu na levý po silnici I/30 přes Lovosice. Obrovská zátěž to bude pro křižovatku pod Větruší i silnici pod Mariánskou skálou, kde bude muset být více policistů. „Pro řidiče to bude náročné na trpělivost a časovou rezervu,“ varoval.

Most, který spojuje centrum města se čtvrtí Střekov, byl postaven v letech 1934 až 1938 a slouží automobilové dopravě. Zároveň přes něj vede ústecká MHD. Během jeho uzavření nahradí běžné trolejbusy devítka nových strojů. Ústecký dopravní podnik je zakoupil kvůli tomu, že mohou jezdit na baterii a nepotřebují trakční vedení. Případně mohou jezdit i autobusy na CNG. Investice do 24 nových busů přesáhla čtvrt miliardy.