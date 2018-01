Benešův Most se památkou nestane. Přispělo k tomu i negativní stanovisko kraje

Ústí nad Labem /ANKETA/ - Památková ochrana Benešova mostu by zdražila jeho opravy.

Benešův most potřebuje rekonstrukci jako sůl. Foto: Deník/Karel Pech

Verdikt ministerstva kultury je nemilosrdný: jedinečný most Dr. Edvarda Beneše památkou nebude. K rozhodnutí úředníků odmítnout návrh ústeckého památkového ústavu přispělo i negativní stanovisko Ústeckého kraje. Prý by to zpomalilo a prodražilo jeho rekonstrukci. Deník přitom na špatný technický stav „Benešáku“ upozorňoval celé roky.

OHÁNÍ SE VEŘEJNÝM ZÁJMEM

Ačkoliv most dostavělo v roce 1936 město Ústí nad Labem, dnes patří Ústeckému kraji. Ten své zamítavé vyjádření opřel hlavně o havarijní stav mostu a jeho plánovanou opravu, do které bude muset investovat minimálně 190 milionů korun. Památková ochrana by rekonstrukci nejspíš dost zdražila.

„Je ve veřejném zájmu zachovat možnost dopravy po mostě Edvarda Beneše mezi oběma břehy Labe. Rekonstrukce je nezbytná i proto, že most často ohrožuje vysoká hladina řeky,“ vysvětlila mluvčí Ústekého kraje Lucie Dosedělová.

Památkáři se ale obávají, že technicky unikátní konstrukce dopadne s nadsázkou jako dřevěná roubenka necitlivě přestavěná v duchu podnikatelského baroka. „Most měl ve své době největší rozpětí mezi pilíři v Československé republice. Vyniká svým technickým provedením,“ poznamenal mluvčí ústeckých památkářů Daniel Vágner.

Podle něj není jen působivým technickým dílem. Tragické události z července 1945, kdy zde lůza po výbuchu muničního skladu v Krásném Březně pobila desítky odsouvaných sudetských Němců, ho pevně svázaly s historií města Ústí nad Labem.

Nehledě na to, že před zničením nacisty most společně zachránili čeští a němečtí antifašisté.

OSTUDA MÍSTO HRDOSTI

Vedení města Ústí nad Labem si myslí, že je škoda, když někteří most nevnímají jako pozoruhodnost. „Toto monumentální prvorepublikové dílo by si zasloužilo ocenění podobně jako most Mariánský, který si vysloužil mezinárodní uznání. U kulturních památek jsou na druhou stranu omezené možnosti údržby,“ zamyslela se ústecká primátorka Věra Nechybová.

Žádost o prohlášení mostu za chráněnou památku obdržel krajský úřad v dubnu 2016, ministerstvo rozhodlo minulý rok v polovině října. Ústecký deník, ale i obyvatelé města na zoufalý stav mostu upozorňují posledních nejméně deset let. Bývalá vedení kraje ovšem tvrdila, že na důkladnější opravy nemá peníze, a odkládala je.

Konstrukce potřebuje nový lak, jelikož se na něm dílem vyřádili sprejeři, dílem oprýskal. Zažrala se do ní také rez. „Ostuda. Přitom bychom na něj mohli být hrdí a starat se,“ dodala Ústečanka Veronika Nováková.