Ústecká cyklodoprava stojí před zásadní otázkou. Stále není jasné, zda bude na opraveném Benešově mostě pruh pro kola. Dopravní policie by sice souhlasila s návrhem magistrátu, aby místo jednoho chodníku vedla cyklostezka, potíž je ale v dokumentaci. Nevyhovuje totiž normám.

Opět se vrací do hry možnost, že by se dočasná lávka pro přeložku inženýrských sítí z „Benešáku“ stala trvalým přechodem pro pěší, zatímco po mostě by jezdili jenom cyklisté. Další možností je přepracování stavební dokumentace tak, aby vyhovovala normám. To ovšem záleží na Ústeckém kraji, kterému most patří.

Jak totiž vysvětlil policejní mluvčí Daniel Vítek, dopravní policii byl během stavebního řízení souvisejícího s rekonstrukcí mostu předložen předběžný návrh na řešení dopravní situace, u kterého chyběl zákres dopravního značení. „Proto nebyl tento návrh z naší strany podpořen. Na jednáních, která v dané věci probíhala, jsme navrhovali řešení dopravní situace, zatím však žádná konečná verze schválena nebyla a o konečné podobě zainteresované strany i nadále jednají,“ řekl Vítek.

Policie ČR z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu preferuje využití jedné strany mostu Dr. E. Beneše pro lidi na kole. Tím by byl cyklistický provoz veden zcela mimo mostní silnici. Jenže projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, která řeší podobu mostu po rekonstrukci, však šířkovým uspořádáním neumožňuje dle platných zákonů využít jednu chodníkovou rampu pro obousměrné vedení cyklistů. Most je na to prostě příliš úzký. Cyklisté by museli zabrat i druhý chodník, aby se přes most dostali oběma směry. „Ke konečnému dopravnímu uspořádání po rekonstrukci ještě bude svoláno samostatné jednání, na kterém by se mělo mimo jiné řešit právě i vedení cyklistické dopravy,“ uvedl policejní mluvčí.

Podle náměstka primátora Pavla Tošovského by proto bylo nejlepší, kdyby přes Labe vyrostla lávka pro pěší. „Osobně si myslím, že by neměla být dočasná jen pro přeložku sítí, ale měla by tam už zůstat. Případně je tu potom možnost sdíleného chodníku pěší a cyklisté. Je to samozřejmě jen můj názor a záleží na dalších jednáních s investorem,“ upozornil.

Ve vedení města v této otázce nepanuje shoda. Například současný náměstek primátora Martin Hausen-blas představou trvalé lávky příliš nadšený není. V případě její výstavby by chtěl architektonickou soutěž. Preferoval by ale, aby cyklisté měli svůj prostor na Benešově mostě. „S dočasnou lávkou nemám problém, stálá stavba dle mého názoru nepřipadá v úvahu. To by byl velký zásah do vzhledu města, navíc není nic takového třeba. Jedna strana Benešova mostu bude pro cyklisty, druhá pro pěší. Fungovat to bude jako napojení na cyklostezku k Miladě,“ sdělil.

Jenže toto řešení nebude ze zákona možné, pokud nebude přepracována stavební dokumentace tak, aby po rekonstrukci byl most širší, nebo silniční pruhy užší. Zároveň ani není jasné, zda je to technicky možné.O tom, že by lávka mohla být stálá, hovořilo už minulé vedení města. Konstrukce s přeložkou inženýrských sítí by měla vyrůst příští rok a po jejím dokončení by v roce 2023 měly začít práce na mostní konstrukci. Opravit je potřeba kompletně celý most včetně pilířů a jejich základů. Co se financování týká, čeká Ústecký kraj na vyhlášení dotačního titulu. Zároveň musí majetkoprávně vyřešit celou řadu pozemků, kterých se stavba dotýká.

Krajský radní Tomáš Rieger, který má na starosti investice, považuje záležitosti okolo lávky za něco, o čem by se dalo vyjednávat. „Osobně si myslím, že o tom můžeme jednat. Ale s novou politickou reprezentací kraje o tom ještě nikdo z města Ústí nad Labem nemluvil. Jinak v postupu rekonstrukce samotné se nic nezměnilo, všechno zdržela pandemie. Já vím, že se teď na ni všechno svádí, ale je to bohužel tak,“ dodal.