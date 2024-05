Primárním účelem lávky je přeložka tří desítek inženýrských sítí, které jsou v současné době zavěšeny na konstrukci mostu. Optické kabely, elektřina včetně vysokého napětí, plyn, voda, kanalizace a další. Kraj kvůli přeložkám musel uzavřít dohromady čtrnáct smluv. Práce na lávce začaly letos v březnu kácením některých stromů a keřů na labském nábřeží na Střekově.

Opravy provede sdružení firem Metrostav TBR a STRABAG. Celková cena za rekonstrukci přesáhne 519 milionů korun bez DPH, původně se hovořilo o 470 milionech. S DPH pak kraj za rekonstrukci „Benešáku“ zaplatí přes 628,6 milionu korun.

V období od 29. května 2024 do 30. listopadu 2024 je úplně uzavřena místní komunikace (cyklostezka) v ulici Střekovské nábřeží v úseku mezi křižovatkou s ulicí Zeyerova k p. p. č. 2529/2 (nacházející se pod mostem Dr. E. Beneše), včetně propojení k ulici Národního odboje, úplně uzavřen spodní vjezd do garáží Zanádraží (pozemní komunikace na p. p. č. 4190/32), úplně uzavřen nájezd ze silnice II/613 z ulice Předmostí na silnici č. I/30 v ulici Přístavní (do garáží Zanádraží je zachován vjezd a výjezd z ulice U Nádraží). Při těchto uzavírkách jsou stanoveny následující objízdné trasy: Při úplné uzavírce cyklostezky pro cyklisty směr Střekov – cyklostezka ulice Střekovské nábřeží – ulice Zeyerova – ulice Kramoly – ulice Raisova – ulice Střekovské nábřeží – cyklostezka. Směr ze Střekova – cyklostezka ulice Střekovské nábřeží – silnice č. II/261 v ulici Železničářská – ulice Děčínská – silnice II/613 v ulici Národního odboje – ulice Kramoly – ulici Zeyerova – ulice Střekovské nábřeží.