Pěšinka vede kolem malé chaloupky do tajemného údolí, kde strmá skála mnohé překvapí. V některých místech to vypadá přímo strašidelně, vyvrácené stromy hrozí pádem, někde pomohla motorová pila, jinde přírodní překážka. Kolem potůčku zelené kapradí, ze stráně mne pozoroval mladý srneček, drzá straka projevila zájem o odložený objektiv.

Současný vodopád vypadá neškodně, ale když je bouřka a pořádný liják, z potůčku je všetečný potok.

Po 750 metrech vyjdete v Důlcích. Na dobových fotkách je dřevěný altánek, lavičky plné lidí, stříbrný vodopád u kamenného schodiště. Tenkrát to byla nádhera, romantická procházka do čisté přírody. Dnes by se nějaká brigáda hodila.

Ve středu 11. května se tam pohyboval šedovlasý muž, který pod deset dřevěných stříšek instaloval nové barevné informační tabule. Vstupní a výstupní byly stejné, další popisovaly historii, potok, faunu a floru. "Dnes pro zvědavé turisty připravím tři, zítra zbytek. Dřevěnou desku musím nejprve očistit, zmizí lidová tvořivost, potom založím obraz s popisem, přidám průhlednou folii, zalištuji. Výrobcem je Štěpán Záruba z Děčína, moc šikovný chlap," tvrdil Vlastislav Vláčiha. Právě on zpracoval text.

Zajímavou stezku kousek od města založila Bertha Schaffnerová, manželka Maxe Schaffnera (1830-1907), který stál řadu let v čele Spolku pro chemickou a hutní výrobu.