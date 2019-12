Každý rok něco nového, v Domově pro seniory v Krásném Březně se stále něco děje.

Domov pro seniory v Krásném Březně zprovoznil originální betlém | Foto: Miroslav Vlach

Klienti napovídají, ředitel Jaroslav Marek plní jejich přání. Zahrada prošla celkovou rekonstrukcí, v neděli 1. prosince byl instalován pod novou dřevěnou pergolu originální betlém, známé postavy jsou v životní velikosti, materiál seno a sláma. Na zakázku jej zhotovila Marie Pavlicová z Hroznovy Lhoty. Trvalo jí to šest měsíců, poslední byl dopraven na místo pes, večer je betlém nasvícený, z oken domova je to pohádková podívaná. Vydržet by měl nejméně deset let.