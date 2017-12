Betlémské světlo přijede v neděli vlakem. Odnést si ho můžete i domů

Ústecký kraj - Tak jako v letech minulých, i letos budou skauti a další organizace rozvážet Betlémské světlo po celé České republice. Do Ústeckého kraje dorazí v neděli 17. prosince.

Betlémské světloFoto: facebook

Tradice Betlémského světla pochází z konce 11. století. Římský papež Urban II. tehdy vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů hlavně Betlém a Jeruzalém rodiště a hrob Ježíše Krista. Dle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim začalo říkat „křižáci“.

K výpravě se připojilo i pár mládenců z Florencie. Jeden při odjezdu přísahal, že když přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v bazilice v Betlémě.

To také se svými druhy učinil. Ti po návratu domů do Florencie přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je přímo z Betléma. Chránili ho v každém počasí, vezli po souši i po moři, splnili slib. Ve středověku to bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.

Novodobé Betlémské světlo je vánoční zvyk, jeho počátek sahá do roku 1986. Nadace Světlo ve tmě tehdy přivezla do rakouského města Linec malý plamínek z věčného světla, které stále plápolá v jeskynní kapli v Betlémě, kde se narodil Kristus. Nadace, pomáhající postiženým lidem, tím vyjádřila poděkování lidem, kteří jí přispěli na postižené děti.

„To platilo kdysi v Rakousku. Dnes je toto světlo určeno všem lidem dobré vůle,“ upřesnil Jan Svoboda-Brouček, skaut z Brna a mluvčí Betlémského světla. U tradice je od začátku.

„Ve Vídni se vždy v polovině prosince sejdou skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě se jim světlo předá,“ připomněl Svoboda-Brouček.

Do České republiky každý rok dovážejí Betlémské světlo skauti z brněnského střediska Řehoře Mendla. „Toto světlo se pak rozváží za spolupráce Českých drah do celé naší republiky, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů pro seniory, nemocnic, hospiců i do našich domácností,“ uzavřel mluvčí Betlémského světla.

Kdy dorazí lucernička k vám?

Vlaky ČD vezou Betlémské světlo do měst kraje v neděli 17.12. v tyto časy: Štětí (10.35), Litoměřice město (10.53), Ústí n. L. Střekov (11.10), Ústí n. L. Západ (11.15), Krásná Lípa (12.28), Rumburk (12.36), Ústí n. L. hl. n. (12.47), Teplice (13.04), Bílina (13.18), Most (13.29), Jirkov (13.42), Chomutov (13.46), Kadaň-Prunéřov (13.57), Hněvice (11.37), Roudnice (11.43), Bohušovice (11.52), Lovosice (11.57), Ústí n.L. hl. n. (12.16), Děčín hl. n. (12.31), Louny (13.20)