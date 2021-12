Vlak se skauty vezoucími posla Vánoc přijede 18. prosince v 11.07 hodin. Pro Ústecké to ale nebude jediná možnost, kdy si budou moci připálit svou lampu plamenem pocházejícím přímo z Betléma. Hned v sobotu jej skauti donesou do kostela Nanebevzetí Panny Marie u obchodního centra Fórum, zářit zde bude až do Štědrého dne.