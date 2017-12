Bez stisknutí tlačítka už lidé do MHD nenastoupí

Ústí nad Labem - Od neděle musí cestující v Ústí stisknout tlačítko, aby se mohli svézt v MHD. Seniory to zaskočilo, bojí se nemoci.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Nevoli vyvolal nový samoobslužný způsob otevírání dveří v MHD. Aby lidé mohli nastoupit do autobusu či trolejbusu, musí stisknout tlačítko u dveří. Teprve pak se otevřou.

BUDU SI BRÁT RUKAVICE

Novinka začala fungovat v neděli, upozorňují na ni cedulky u dveří. „Zase novinky v době, kde je tu epidemie žloutenky. Děti musely ve škole na testy, zatím ani nevíme, jak dopadly. Budu si teď do autobusu brát rukavice,“ tvrdí Markéta z Glennovy ulice na Severní Terase. „V neděli z toho byli důchodci dost vyděšení, některým dokonce spoj ujel,“ mrzí ji.

Další cestující se ke kritice přidávají. „Přijde mi to jako hloupost, ale musíme to dodržovat. Jinak nám nikdo neotevře. Zvoníme, i když máme vystoupit. Nelíbí se mi to,“ posteskl si senior Josef. I on se obává žloutenky. Stěry, které nedávno ve vozech MHD prováděli hygienici, totiž potvrdily přítomnost fekálních bakterií.

Mluvčí Dopravního podniku města Ústí Jana Dvořáková však vášně mírní. „Samoobslužný systém otevírání dveří je jinde v Česku běžný. Dopravní podnik při nákupu nových vozidel samoobslužný systém prezentoval a plánoval jeho uvedení do provozu, jak si veřejnost přála. Budou jej mít i další nová vozidla,“ připomíná mluvčí Dvořáková.

Mluvčí Dvořáková upozorňuje i na to, že dopravce bude tlačítka i madla v rámci prevence žloutenky denně dezinfikovat.

SENIORY NOVINKA ZASKOČILA

Mnoho lidí překvapil také start novinky naplánovaný na neděli. „Termín 10. prosince jsme volili proto, že je to datum celostátních změn jízdních řádů. K tomuto datu se změnily i přepravní podmínky,“ líčí Dvořáková.

„Informaci o spuštění poptávkového systému otevírání dveří jsme zveřejnili už 23. listopadu na svém webu i na Facebooku. Vše bylo také na obrazovce zákaznického centra, cityscreenech, bočních panelech ve vozidlech a v letácích ve vozidlech. Informaci jsme zaslali Tyfloservisu i Radě seniorů,“ tvrdí mluvčí.

Seniory přesto novinka zaskočila. „Jindy si dopravní podnik poradil lépe. Třeba když ve všech vozech hlásil, že se blíží ústecký půlmaraton,“ řekla jedna cestující.

Poptávkový systém podle mluvčí nemá každý vůz, takže nebylo možné hlásit jeho spuštění ve všech autobusech a trolejbusech. „Nemůžeme databázi hlášení naplnit rozdílnými daty pro jednotlivé vozy. Proto ve vozech změnu nehlásíme,“ dodává Dvořáková.