V obou městech se nacházejí vyloučené lokality trpící obchodem s chudobou, profitujícím právě z doplatků na bydlení a dalších sociálních dávek. Vedení obou měst hledají jiný způsob, jak kšeftařům s chudobou, nestarajícím se o svou nemovitost, znepříjemnit život. Chtějí je donutit, aby vedli své nájemníky k pořádku a dodržování pravidel občanského soužití.

Ústavní soud rozhodl o zrušení opatření 24. srpna. Jak vysvětlil ústecký primátor Petr Nedvědický, jediný způsob, jakým může město proti kšeftařům bojovat, jsou daně z nemovitosti. „Ty jdou rovnou do městské pokladny, neputují do státního rozpočtu. Nesouhlasím tak docela s tvrzením, že ta vyhláška neměla žádnou účinnost. Hovořil jsem s majiteli ubytoven a ti si začali vybírat nájemníky, kteří měli zájem na sobě pracovat,“ poznamenal.

Místní zákonný koeficient pro výpočet daně z nemovitosti činí dvě procenta. To znamená, že u běžného domu se daň pohybuje od patnácti stovek do tří tisíc korun ročně. Zákon městu umožňuje nastavit jinou sazbu daně než tuto obvyklou, a to i jednotlivým parcelním a popisným číslům. „Maximální výše daňového indexu může činit až pět procent,“ poznamenala náměstkyně primátora Eva Outlá.

Město ovšem bude moci opatření zavést nejdřív příští rok, a to do konce září. Nejprve potřebuje vytipovat v městských obvodech domy, které jsou problematické, přičemž už kvůli tomu oslovilo městské obvody. Například Neštěmice, kde se nachází sídliště Mojžíř. Zde žijí ve velkém počtu problémoví lidé, kteří odhazují odpadky z oken, rozkrádají dlažbu z chodníků, napadají pracovníky VPP, jezdí na černo v MHD a jejichž nevhodné chování si vyžádalo zřízení zázemí pro strážníky, kteří tu nyní budou muset sloužit mnohem častěji než v jiných částech města.

Zvýšení daně z nemovitosti má cílit na majitele domů a bytů, kteří tyto lidi ubytovávají a pak se nestarají o to, jak se jejich nájemníci chovají. „Nejsem si jistá, jestli nám to zákon skutečně umožňuje, ale pokud ano, jsem pro to daň z nemovitosti v těchto případech zvednout na maximum. V obvodu máme problematické domy. Musíme investovat kvůli tomu do úklidu, oprav a tak dále,“ poznamenala neštěmická starostka Yveta Tomková.

Sama prý ani nezaznamenala, že by zrušená vyhláška nějak situaci zlepšila. „Ti lidé si obstarají peníze jinak. Fungují v šedé ekonomice, pracují načerno a mají i jiné způsoby. Těch pár stovek od státu je vůbec nezajímá,“ poznamenala Tomková.

Jaké bude mít důsledky zrušení vyhlášky o bezdoplatkové zóně na Trmice, to zatím podle zdejší starostky Evy Oubrechtové není jasné. „Jestli se k nám zase začali hrnout přistěhovalci jsme zatím nezaznamenali, na to je to příliš krátká doba. Jestli budeme zvyšovat daň na bydlení vlastníkům problematických nemovitostí ještě také nemohu říct, budeme se o tom muset nejprve pobavit v zastupitelstvu,“ řekla starostka.

S podobnými problémy se potýkají i v Mostě. „Myšlenka pana Nedvědického není špatná. Určitě ji ráda přednesu na schůzi rady města Mostu,“ sdělila náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará (ProMost). O nové situaci ve městech vedení Mostu jednalo hned po rozhodnutí Ústavního soudu. „Měli jsme k tomu i velkou diskusi na radě. Také nám samozřejmě není jedno, že jsme přišli o jediný nástroj, který jsme mohli využívat. V tuto chvíli vše analyzujme a hledáme náhradní řešení,“ dodala náměstkyně.

Od prosince 2017 omezil Most výplatu sociálních dávek v šesti lokalitách. Zákaz vyplácení doplatku na bydlení nově přistěhovaným lidem v hmotné nouzi se týkal lokalit Stovky, Sedmistovky, Dobnerovka, bloků 525 a 518 a věžáků za Rozkvětem, tedy v místech, kde radnice prokázala nejvíc sociálních problémů.

Zrušení bezdoplatkových zón vyvolalo koncem září nelibost na zasedání mosteckého zastupitelstva, které kritizovalo liknavost státu při řešení špatné sociální situace v regionu. „Nemohu se s tím smířit. Je třeba vyslat důrazný signál do sněmovny,“ řekl zastupitel Milan Rybák (SMM).

Podle mostecké poslankyně Hany Aulické Jírovcové (KSČM) pomůže novela zákona o hmotné nouzi, která umožní za opakované přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku snížit sociální dávku.

Senátorka Alena Dernerová (SD-SN) doporučila, aby Ústecký kraj co nejdříve vyzval příští sněmovnu k zohlednění regionálních potíží při tvorbě zákonů. Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) kraj novou výzvu připraví.