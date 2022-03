Jedním z pořadatelů tohoto seriálu je Karel Šváb. „Já jsem s běháním začal poměrně pozdě, tak kolem čtyřicítky. Měl jsem kolem sebe několik bláznů, kterým byl maraton krátký, tak jsme společný projekt nabídli veřejnosti,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

Tým kolem něj nedávno obdrželi pochvalu od čtenářů specializovaného časopisu Svět běhu. Jejich závod nazvaný Ústecký trail maraton totiž vyhrál čtenářskou anketu Běžecká perla 2021 o nejlepší trasu závodu v Ústeckém kraji.

První ročník se uskutečnil 10. října loňského roku, start byl pod Střekovským hradem, trasa maratonu vedla přes několik kopců a kopečků s převýšením 1800 m.

Kdo přišel s nápadem založit v Ústí vytrvalecký klub s názvem UL-Trail?

Byl to před několika roky Petr Plichta. Je to můj spolužák z gymnázia, oba jsme propadli sportu. On miluje atletiku, já to zkoušel na vodě, ve skalách i na lyžích. Dokonce si vybavuji, že jsem někde pokoušel štěstí na stejném místě, jako slavný Adam Ondra. To byl ještě malý kluk, ale už tehdy byl moc dobrý. S běháním jsem začal poměrně pozdě, tak kolem čtyřicítky. Měl jsem kolem sebe několik bláznů, kterým byl maraton krátký, tak jsme společný projekt nabídli veřejnosti.

Můžete blíže popsat ty „vaše blázny“?

Především je to neúnavná Lenka Berrouche. Skromná, nenápadná žena, která by mohla napsat knihu o sportovních výzvách. Běhá ty nejdelší a nejtěžší závody u nás i v zahraničí. Někdy to jsou složité výpravy na několik dní. Honza Adamec má podobnou úchylku, sto kilometrů považuje za procházku. Miluje běhání v horách a je otcem a zakladatelem Liboucheckého ultramaratonu (LUM). Tak třeba stokilometrovou trasu letošního LUMu si byl proběhnout 25. prosince 2021. Většina normálních lidí vyspávala po Vánocích, Honza vybíhal v pět ráno s čelovkou do bláta a sněhu.

Hodně se mezi běžci mluvilo o loňském Liboucheckém ultramaratonu. Proč?

Loni jsme zaznamenali rekord v počtu startujících (téměř 200) a lidi ten závod mají rádi. Možná proto ten šum. Letos to bude už osmý ročník. Startuje se v Libouchci, nejdelší trať měří sto kilometrů, spojuje tři rozhledny. Erbenku, Komáří vížku a Sněžník. V programu je stovka, padesátka, pětadvacítka a desítka.

Co plánujete na rok 2022?

Kromě našich “dlouhých” závodů, tedy Liboucheckého ultramaratonu a Ústeckého Trail Maratonu, připravujeme pro širokou běžeckou veřejnost Provod Trailový pohár. Ten bude letos sestávat z pěti závodů na tratích s délkou okolo 10 km. Na jaře to bude Provod LUM 10 a Provod Dubická 10, tu pro nás dělá Petra Fiklíková. Na podzim potom bude tradiční Malá Dubická, Provod UTM 10 a končíme závodem v Chlumci, Provod Jedlová 10, který připraví Vláďa Růžička. Podrobnosti budou na webu USK Provod.