Ústí nad Labem - Omezení dopravy si v sobotu na Střekově vyžádá běžecký závod RUN TOUR.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Uzavřeny pro veškerý provoz budou: most Dr. E. Beneše (včetně nájezdů na most z Předmostí), Národního odboje, Děčínská (okružní křižovatka Národního odboje Železničářská), Železničářská, Litoměřická (Železničářská Karla IV.), Střekovské nábřeží, Žukovova (Děčínská Kozinova), Kozinova, Varšavská (Národního odboje Mariánský most), Kramoly (Zeyerova Mánesova) a Mánesova.