Ústecký kraj- Kvůli nezvaným hostům na tratích se úprava stop prodražuje.

Lyžařská stopa, ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Běžecké stopy v Krušných horách jsou vyhledávaným místem pro náruživé běžkaře i příležitostné turisty. V kraji se o ně stará hned několik spolků. Čtyřicet kilometrů dlouhé tratě na Ústecku má na starosti místní Horský spolek Adolfov.

Podle jeho předsedy Jaroslava Červíka se spolek dlouhodobě potýká s nezvanými hosty. Neohleduplní řidiči aut a čtyřkolek do stop tratí vjíždějí, driftují v nich a ničí je. Někteří jsou navíc prý agresivní verbálně i fyzicky.

„Při jednom takovém setkání s pěticí řidičů čtyřkolek se nám vysmáli a ještě nám nabídli, zdali nechceme ‚na budku‘. Že je jim to jedno a můžou si dělat, co chtějí, a ať je zkusíme zastavit. To platí i u řidičů vozidel,“ popsal Červík.

Adolfov monitorují i policisté. „Setkáváme se s ničením stop, ale my jako policie můžeme na místě postihnout pouze ty, kteří poruší zákon o provozu na pozemních komunikacích a dopravní značení,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Správní řízení pak čeká na ty, kteří nedbají zákona o životním prostředí či zákona o lesích. „Ničení stop zaznamenáváme nejvíce na otevřených úsecích podél lesa i na komunikaci, která je v zimním období uzavřena pro motorová vozidla a označena zákazovou značkou včetně závory,“ přiblížil Červík.

V případě devastace stopy je podle něj nutné ji znovu celou obnovit pomocí rolby se stopovačem. „Jedna motohodina nás stojí 2,5 tisíce korun. U menších poškození se provádí oprava stopy pomocí skútru se stopovačem a válcem. Pokud je poškozena jen třetina stop, obnáší to zhruba pět motohodin, nemluvě o práci dobrovolníků z řad členů spolku,“ podotkl Červík.

V mnoha případech hříšníci stopy ničí jak o víkendech, tak v týdnu. Náklady na jejich obnovu se tak zvyšují. „Do obnovy stop investuje jen náš spolek. Na běžecké stopy přispívá město Ústí 120 tisíc korun ročně jako hlavní garant. Takže následně jakákoliv oprava stop jde i z těchto peněz a ve výsledku to znamená, že nám v průběhu zimní sezóny tyto peníze mohou výrazně chybět,“ uvedl Červík.

Adolfovské stopy navazují na Krušnohorskou bílou stopu, síť běžeckých tratí od Ústecka po Chomutov. Celkem jde o 250 kilometrů, na jejichž údržbu zase přispívá Ústecký kraj. Jak sdělila jeho mluvčí Lucie Dosedělová, Krušnohorskou bílou stopu hejtmanství podporuje od roku 2015. „V letošním roce získal spolek na celoroční provoz a úpravy tras dotaci celkem 750 tisíc korun. Stejná částka je schválená i pro rok 2019,“ doplnila Dosedělová.

TRPĚLIVĚ VYSVĚTLUJÍ

Předseda krušnohorského spolku Antonín Herzán několik případů ničení stop zaznamenal. „Čtyřkolky jsou dnes už hodně dostupné, s prominutím je může mít kdejaký blbec. Jezdí organizovaně, nicméně ze zkušenosti vím, že to ti kluci z 80 % nedělají úmyslně. Jde spíše o jejich nevědomost a je nutné jim celou věc vysvětlit. V lokalitě Lesná, kterou spravuji, se mi to daří,“ řekl Herzán.

Podle něj by pomohlo jasné dopravní značení. „Je v tom adrenalin. Hledají vzdálenější trasy, extrémní podmínky. Stále jde však o nezvané lidi, kteří přestože nemají žádné povolení, nikdo na ně nemá žádný nástroj. To my s rolbami musíme neustále žádat o povolení, aby nás pustili stopu udržovat,“ zlobil se Herzán.

Nepřímo tím narazil na část krušnohorské stopy, úsek mezi Lesnou a Svahovou, který si udržoval. Nově totiž správa spadla pod Lesy města Jirkova, jež po ní potřebují jezdit kvůli zvěři a stromům. „Domluvili jsme se, že do Vánoc stopa zůstane udržovaná a poté bude další jednání, co s ní dál. Určitě nechceme nic zavírat, ale spíše najít společné řešení,“ dodala starostka Jirkova Darina Kováčová.