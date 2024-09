Řeka Bílina přidělává práci hasičům a policistům. Voda z řeky začala ohrožovat silnici v ústecké ulici Přístaviště pod OC Forum, která momentálně slouží pro řidiče vozidel do 3,5 tuny jako „únikovka“ do centra a na Trmice.

Několik jednotek hasičů plnilo pytle pískem a dávalo je na kraj břehu, tak aby bariéra zamezila vodě se dostat na silnici. Policie během pytlování korigovala dopravu. „Přijeli jsme kolem desáté a narychlo dáváme pytle s pískem, abychom silnici udrželi v provozu co nejdéle,“ řekl jeden ze zasahujících hasičů.

Na místě stavěli protipovodňovou hráz hasiči ze stanice Ústí nad Labem a Teplice a dobrovolní hasiči obcí Chuderov, Střekov, Mojžíř a Božtěšice. „Vlivem stoupající hladiny řeky Labe je ztížen odtok řeky Bíliny, které hrozí vylití z koryta,“ řekl mluvčí hasičů Milan Rudolf a dodal: „Z důvodu udržení průjezdnosti v ulici Přístaviště hasiči ucpali kanálové vpusti, pytlují písek a staví protipovodňovou hráz.“

Podél Bíliny lze zatím stále projet, silnici město nechalo otevřít již včera. „Vzhledem k aktuální situaci a stavu řeky Labe je otevřený sjezd z Mariánského mostu vlevo do ulice Přístavní pro směr Trmice a centrum města. Platí pro vozidla do 3,5 tuny. Toto opatření bude platné po dobu dopravní špičky, dokud to stav hladiny umožní,“ uvedla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macova.

Dopravní situace v Ústí dnes byla výrazně lepší než v pondělí, kdy město čelilo absolutnímu kolapsu. K úterní deváté hodině již na křižovatce na Předmostí byly v provozu světelné signalizace, policisty v místě i přesto bylo možné zahlédnout. Rovněž čtvrti Střekov a Krásné Březno během ranní špičky nečelily výrazným dopravním komplikacím. Řada řidičů raději nechala auto doma, nebo do práce či do škol vyjela s dostatečným předstihem. (čtěte ZDE)

Labe v Ústí by mělo kulminovat během dneška (úterý 17. září) na 680 cm - na úrovní dvouleté vody. Momentálně je na 659 cm (15:00). Třetí stupeň povodňové aktivity platí v krajské metropoli od nedělního poledne.

"Labe v Ústí by mělo kulminovat během úterý na úrovni dvouleté vody," řekl v pondělí ráno ve vysílání ČT generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta. (stav průtoku Labe v Ústí sledujte ZDE)