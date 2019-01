Billa v Krásném Březně kolabuje

Krásné Březno – Lidé v Krásném Březně mají na výběr jít na velký nákup do Billy nebo do Penny Marketu. Jenže v posledních dvou týdnech jít do Billy na nákup připomíná ruletu. Občas mají otevřeno, občas ne. Také v sobotu chvíli měli v Bille otevřeno, potom opět prodejnu zavřeli. Zákazníci byli znechuceni.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Plakát před prodejnou hlásil, aby zákazníci omluvili technické problémy, protože odbavování u pokladen bude pomalejší. Je před devátou hodinou ranní. Dvě ženy při vstupu do prodejny se baví o tom, že jedna z nich byla u Billy již ráno a měli kvůli poruše zase zavřeno. Úderem deváté hodiny personál krásnobřezenské Billy opět uzavírá vchod do prodejny. Nefunguje opět pokladní systém. Kdo je uvnitř, snad bude provizorně s nákupem odbaven. Kdo přišel právě teď nakupovat, nachází jenom zavřené dveře. Má smůlu, že nejel trolejbusem o jednu stanici dále do Penny Marketu. Jako zákazník se ptám zaměstnanců obchodu, co se děje. Během dvou týdnů jsem dvakrát chtěl jít nakupovat do Billy a bylo uprostřed dne zavřeno. Dnes potřetí. Nejsem sám, kdo se ptá. Zaměstnanci se omlouvají. „Dali sem nové pokladny, prověřili všechno možné. Dva týdny nevíme, proč se to děje. Kvůli tomu, že musíme po výpadku zavírat prodejnu, jsme si toho od zákazníků hodně vyslechli," říká rezignovaně jeden ze zaměstnanců. Se stejnou bezradností jsem se setkal při stejné otázce u jedné pokladní již minulý týden. Platím nákup, je čtvrt na deset. Jedna pokladna pracuje improvizovaně v nouzovém režimu. V prodejně zůstává jenom pět šest zákazníků, kteří vešli se mnou do obchodu těsně před tím, než zkolaboval pokladní systém. Nikdo neví, jestli bude provoz přerušen na dvacet minut, na dvě hodiny, nebo na celý den. Vycházím před Billu. Venku je dusno. Ve vzduchu, i mezi zákazníky, kteří přišli nakoupit a opět narazili na zavřené dveře. Lenka Hegrová z Krásného Března je velmi rozladěná, protože sice měla štěstí, že ještě mohla nakoupit, než samoobsluhu zavřeli, ale zmatek v prodejně ji připravil o desítky korun. „Ráno byla prý Billa zavřená. Chtěla jsem proto jet do Penny Marketu, ale všimla jsem si, že Billu opět otevřeli, tak jsem šla sem. Když jsem byla vevnitř, zase jim to zkolabovalo, a zavřeli. Úplně jsem při vyndavání zboží na pás zapomněla, že musím vyndat jejich Billa kartu. Ve stresu z problému jsem tím přišla u pokladny o možnost slevy za několik desítek korun. Vydělali tím díky jejich neschopnosti udržet prodejnu v chodu," říká rozzlobeně Hegrová.

Autor: František Roček