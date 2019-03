„Chceme premiérovi říct, že tu žijí lidé, kteří se stydí za to, jaký obraz on vytváří o naší zemi. Někdo je rezignovaný, jiný je spíš naštvaný. Lidé mají různé důvody, ale všechny spojuje silná emoce. Tak silná, že necelá stovka lidí sáhla po Vánocích do peněženky a vytáhla čtyři a půl tisíce na billboard,“ říká autor akce Jaroslav Poláček.

Akce bude pokračovat další kampaní, kde cena za plakát nepřesáhne 750 korun. Týká se plotů, vrat či oken.