Osmažíte řízek, na použitý olej pojedete. Vybírají ho na benzince, nejen v Ústí

/FOTO, VIDEO/ Alchymisté v minulosti zkoušeli měnit bláto ve zlato, teď chemici testují, jak měnit použitý olej v biopalivo. A to ve velkém a tak, aby se do toho zapojilo co nejvíc domácností v regionu.

Přečištěný olej mění na biopalivo, ukázali chemici na benzince v Ústí. | Video: Deník/Jaroslav Balvín