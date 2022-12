Podnik si za dobu své existence získal řadu příznivců, kteří sem docházeli na snídaně, dopolední brunch, odpolední svačinky anebo si jídlo vzali do „košíku“, najedli se v práci nebo na výpravě, případně na pikniku. Doba je však neúprosná a dopadla i na provozovatele a personál bistra. Nejprve covid-19 a potom letošní energetická krize spojená s útokem Ruska na Ukrajinu dost nehezky zamíchaly kartami i Bonvivánu, a ten zavírá. Konečné datum ještě neprozradili. Prý to ale není definitivní.

Jeho provozovatel Jaroslav Haisl poznamenal, že důvody jsou jednoduché. Vlastně stejné, jaké trápí většinu obyvatel republiky. „Bistro je dlouhodobě ztrátové. Zvedly se ceny za energie, nájem, ostatní náklady vyletěly nahoru, nedá se to prostě už zvládnout. My to převzali, protože lidi tento způsob stravování chtěli,“ vysvětlil.

Podnik měl přitom hezky našlápnuto už v samých začátcích. Hned od prvního dne po otevření v listopadu 2015 panoval velký zájem zákazníků. „Jsme přesvědčeni, že si je získáme například na naše snídaně, které v Ústí stále ještě nejsou standardem. Určitě je osloví i další sortiment z našeho nového menu, je v něm například i hamburger z červené housky, do které dáváme šťávu z červené řepy,“ popisoval tehdejší marketinkový manažer firmy Martin Řežábek.

Ústecké bistro Bonviván zavírá, podle svého provozovatele prý dočasně.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Další zajímavostí Bonvivána bylo zařízení na výrobu presovaného čaje. Zařízení, které nikde jinde v republice tou dobou neměli, vyrábí čaj podobně jako kávu espresso, ale páka, do které se čaj vkládá, má jinou konstrukci, takže přes ni horká voda neprokapává, ale musí být protlačována. Výsledkem je velmi intenzivní chuť, prostě něco jiného než čaj z pytlíku. „Bonviván je naše původní myšlenka. Vsadili jsme na občerstvení z čerstvých lokálních surovin. Připravujeme je přímo před zákazníkem, který má možnost vybrat si z řady možností. Vše děláme ručně, pečeme si i vlastní pečivo. Zájem zákazníků ukazuje, že to je úspěšný koncept, chystáme otevření dalších provozoven v republice, začneme Prahou a Brnem,“ plánoval po otevření spolumajitel bistra Marek Hanik.

Zájem sice skutečně panoval, otázka ovšem je, nakolik byl úspěšný v malém městě oproti Praze či Brnu. „Já sem chodím ráda už několik let, odpovídá to mojí povaze a uspěchanému zaměstnání. Odnesu si to do kanceláře, ale taky do parku, když mám čas. Dokonce se to líbilo i manželovi, a ten je tedy pořádně hamburgerový a na pečené koleno. Fresh zná akorát kotletu a třenou svíčkovou v tataráku. Typizovaný Čech prostě zeleninu jedině pasírovanou přes prase a ovoce hnané skrz trubky,“ smála se Klára, která sem chodí na jídlo z Vaníčkovy ulice, kde má pracoviště.

Všechno tenkrát vypadalo velice slibně, přesto bistro změnilo majitele. „Zdravé jídlo je v současné době velké téma, jelikož dokáže s naším tělem doslova zázraky. A my jsme chtěli dát šanci se zdravě stravovat a cítit se dobře široké veřejnosti v Ústí nad Labem. Doporučujeme navštívit náš víkendový brunch, na který připravujeme každý týden speciální menu a pečeme si své pečivo. Pro představu si můžete užít náš domácí žitný chléb s avokádem a míchanými vejci,“ líčil bývalý manažer bistra Michal Hrubý v květnu 2020. Tou dobou už ale začala pandemie covid-19 a odsoudila projekt k neúspěchu. „Prodali jsme to a vše s tím spojené snad ještě v první vlně,“ přiznal Hrubý o dva roky později, v prosinci 2022.

Novým vlastníkem se stal právě Jaroslav Haisl. Ještě se nechce vzdát. „Neprodáváme to, hledáme prostory s levnějším nájmem. Nechceme to úplně ukončit, kdyby byl levnější prostor, bylo by to asi lepší. O kolik levnější nájem, to musíme nejprve propočítat, nedá se to takhle od boku vystřelit. Takže projekt Bonviván zatím jen pozastavujeme,“ dodal.