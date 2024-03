Ve všední dny nyní bistro otevírá vždy od devíti do pěti, o víkendech od dvou do pěti. Otevírací doba je uzpůsobena ročnímu období, přes teplé měsíce bude bistro otevřené déle. I v pondělí odpoledne bylo na místě hned několik lidí. Odezva? Pozitivní. „Celkově se mi ten nápad líbí a určitě tu nejsem naposledy. Přijde mi to fajn, hlavně zákusky vypadají skvěle,“ chválila přímo v bistru Nikola Jandová.

VIDEO: Amerika i jídlo z východu. Hrnčířskou ulici oživují nové podniky

Kromě kávy na mnoho způsobů si Ústečané oblíbili polévky či právě dorty a slané francouzské koláče.

Cappuccino si tu dáte za 59 korun, za horkou čokoládu zaplatíte 89 korun, zákusky vyjdou na 39 až 95 korun. Bistro je zároveň i výrobnou, vše je děláno na místě.

„Vzhledem k tomu, že ceny jsou takto nastavené i kdekoliv jinde a zde je alespoň cítit, že je to vyrobené z kvalitních surovin, vážně chuťově výborné, nemám s tím problém. Vezměte si, kolik dnes stojí suroviny. Platí za stánek, energie, také si musí něco vydělat,“ okomentovala výši cen na Facebooku třeba uživatelka pod jménem Werulisima Rose. Jiní komentující zmiňují fakt, že ceny jsou srovnatelné s jinými kavárnami v Ústí.

Na magistrátu nápad zabral

Za myšlenkou provozovat bistro stojí Ivana Balcarová. Pozemek i budova patří městu, nápad se na magistrátu zamlouval natolik, že dostal zelenou. „Vše trvalo dva roky, se zástupci města jsem vedla dlouhá jednání,“ řekla majitelka Ivana Balcarová s tím, že v místě by v brzké době měla být i půjčovna sportovního náčiní, půjde tedy o sportovně rekreační centrum s předzahrádkou. Nakonec otevřeli loni v prosinci a úspěch se dostavil i během zimních měsíců.

VIDEO: Bistro oživilo Městské sady, navzdory škarohlídům jede naplno

„Jakmile se objeví teplé letní počasí, máme v plánu zapůjčovat menší sportovní vybavení, věci na pétanque, badminton a další. Zároveň jsme otevření různým nápadům, loutkovým divadlům, malým koncertům, tanečním vystoupení. Stačí za námi jen přijít a domluvit se, rádi otevřeme dveře lidem, kteří umí něco zajímavého,“ pokračovala Ivana Balcarová.

Park jako klenot Ústí

Městské sady se celkově pyšní dobrou reputací, park je celoročním rájem pro pejskaře a jejich mazlíčky, studenty, výletníky, nově si zde libují i milovníci kávy a drobného občerstvení.

V listopadové anketě Ústeckého deníku se z dotázaných 90 Ústečanů 90 % vyjádřilo tak, že se jim park líbí.

„Bydlím tu od roku 1966. Park prošel proměnou, stálo to obrovské peníze a bůh ví, kde všude skončily, ale jinak je tu opravdu klid a pohoda. Dokonce ani divočáci sem nechodí, nejsou po nich stopy,“ přidává pohled na Městské sady muž, který žije v blízkosti polikliniky. Jméno prozradit nechtěl.

Přestavba záchodů na bistro v Městských sadech čeká na stavební povolení

Dodejme, že zmíněná revitalizace sadů z let 2009/2010 vyšla na více než 80 milionů korun, což u Ústečanů dodnes budí vášně kvůli přemrštěné ceně, psali jsme zde.

Kromě možnosti dlouhých procházek, odpočinku a nového bistra park zahrnuje jezírko, dětské hřiště, stroje ke cvičení i prostory pro menší divadelní představení, koncerty a festivaly.

Mohlo by vás zajímat: Stavbu lávky odnese oblíbená kavárna. Jinde to nešlo, brání se kraj