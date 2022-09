U Chlumce se roku 1813 střetly spojené armády rakouskouherské monarchie, Pruska a Ruska, které porazily napoleonská vojska vedená generálem Vandammem. Pyrotechnici v sobotu už dopředu nachystali výbušniny do míst, kam měly dopadnout fingované dělostřelecké granáty. Bitvy se účastnilo zhruba 200 vojáků několika národností a vítězného polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga ztvárnil známý herec Václav Vydra. Ten se přiznal, že vojevůdce patří k jeho oblíbené historické postavě. Bílá uniforma Karla Filipa Schwarzenberga se dala poznat na dálku a na rozdíl od generála Dominique Josepha Vandamma nakonec neskončil v zajetí.

Ze skupiny ruských kozáků zazněla ruština, což vypadalo autenticky. Saský Němec Joachim si se svými spolubojovníky povídal anglicky, přičemž on i jeho spolubojovníci byli oblečení v uniformě rakouských myslivců. „Zelené doplňky na uniformě jsou typickým naším znakem,“ vysvětluje Joachim a ukazuje zelené lemy rukávců.

FOTO: Podívejte se na vojáky z bitvy. Z Chlumce v pátek vyrazil průvod

Přestože ve skutečné bitvě roku 1813 padlo kolem 12 000 vojáků, na bitevním poli jich po bitvě v sobotu 3. září 2022 zůstalo ležet jen pár. „Není předem domluvené, kdo padne, to si rozhoduje každý sám,“ říká Jaroslav Uhlíř z Předlic, který v bitvě představuje francouzského pěšáka. Kanonýři připravují k palbě desetiliberní kanon, což v přepočtu na současné používaní jednotky znamená ráži 168, 5 mm. Nejedná se o žádného drobečka, samotná hlaveň váží 415 kg a k tomu je nutno připočíst lafetu o váze 650 kg. Každý z granátů pak váží 11, 5 kg. Maximální dostřel byl v porovnání s dnešními houfnicemi velmi krátký, pouhých 1500 m. „My se pak rozestoupíme, aby mohla projet jízda,“ instruuje své muže velitel kanonýrů, který dostává instrukce do skrytého sluchátka v uchu.

Nad bojištěm poletuje dron, který historickou image poněkud narušuje. „Přestože jsou pravidla daná, tak se to někdy zvrtne. Kdysi jsme měli padnout, ale bojovali jsme s takovou vervou, že Rusové, kteří ve skutečnosti patřili k vítězům, začali zmateně ustupovat,“ vzpomíná na jeden z minulých ročníků pěšák Uhlí. V pamětním zápise chlumecké kroniky se praví: „Každý honem utíkal, aby zachránil, co se ještě zachránit dalo. Ženy a děti, obtěžkány nejrůznějšími věcmi, a muži ženoucí dobytek prchali do hor, aby se skryli v blízkých lesích.“

V jeden den jsem Karel I. ze Schwarzenbergu i Karel IV., říká herec Václav Vydra

Práskání dělostřeleckých výstřelů i zášlehy z hlavní působily natolik autenticky, že se jedno z dítek rozplakalo. Pro milovníky vojenské historie je v vidění celá řada zajímavých uniforem a detailů jak zbraní, tak oděvních součástek. Černožluté prvky odkazují na státní barvy rakouskouherského mocnářství. „Hulány poznáš podle kabátců přes jedno rameno. Je to proto, aby z jedné strany byli alespoň trochu krytí a zároveň aby měli pravou ruku volnou pro boj se šavlí,“ vysvětluje jeden z tatínků synkovi detaily výstroje. V historickém oděvu byli nejen vojáci, ale v improvizované vesničce byly v dobovém oblečení i ženy.