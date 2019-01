Ústecko - Zájem lidí o spoluúčast na dění v místě bydliště nebo tam, kde mají chatu, je stále vysoký. Využívají k tomu různé formy, včetně osadních výborů.

Drakyáda - ilustrační snímek | Foto: Petr Červa

„V našem městském obvodu zatím žádný osadní výbor nemáme. Ale mluvíme o tom při setkáních s občany a zdá se, že to není od věci. Zájem projevili například nedávno v Hostovicích. Musí to ale být iniciativa přímo místních lidí, ze shora se to organizovat nedá," připomněl Karel Karika, místostarosta ústeckého centrálního obvodu.

SNAD SE NĚKDE ROZHOUPAJÍ

Jak dodal, osadní výbor by se stal partnerem městského úřadu. „Nejenom, že bychom se jim snažili pomoci při jejich akcích, ale mohli bychom s nimi řešit i určité problémy, které se v jejich části města vyskytují," nabídl Karika.

Spolu se starostou Kamilem Hýbnerem připravují další kolo setkání s občany, kdy opět navštíví menší místa, která jsou součástí obvodu. „Myslím si, že alespoň někde se k založení osadního výboru rozhoupají," poznamenal Karika.

Osadní výbor spolu se sportovní a kulturní komisí působí například v Újezdě, místní části Trmic.

„Trochu se to prolíná, někteří lidé z komise působí ve výboru a obráceně. Důležitý je výsledek, něco se tu děje, dokážeme se postarat o zábavu a udělat i hodně práce," řekl předseda komise František Milec.

VE VELKÉM BŘEZNĚ NENÍ ZÁJEM

Lidé z Újezda se tak nedávno mohli zúčastnit velikonočního hodování, stavění i kácení májky a nedávno i sportovního desetiboje manželských dvojic. Do konce roku je ještě čeká soutěž nejen pro siláky Újezdský bivoj, drakiáda nebo advent.

„U nás působí osadní výbor v chatové lokalitě nad přehradou. Pořádají různé akce a jsou našim partnerem, například když je potřeba něco zařídit, ohlásit a tak podobně. Jednat s nimi je pro nás jednodušší než oslovovat každého zvlášť," vysvětlil starosta obce Povrly Petr Hadraba.

Žádný osadní výbor naopak nepracuje ve Velkém Březně. „Zatím o to nikdo neprojevil zájem a nemáme informace, že by to někomu chybělo," uvedl starosta Michal Kulhánek. „V úvahu by přicházel zřejmě v místní části Valtířov, ale lidé odtud jsou v zastupitelstvu obce a myslím si, že se jeho problémy zabýváme odpovídajícím způsobem," doplnil Michal Kulhánek.

Možnost vzniku osadního nebo místního výboru vychází ze zákona o obcích. Jde o speciální typ výboru zastupitelstva obce. Jeho předsedou nemusí být člen zastupitelstva.