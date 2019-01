Severní Terasa - Rozhovor s principálem Prvního českého národního cirkusu o cestách, tygřici, Hollywoodu a Tomu Cruisovi.

Drezůra tygrů, hadů a krokodýlů, opice, lamy, mláďata severoamerických pum. Tím vším se může pochlubit principál Prvního českého národního cirkusu Jo-Joo, Jaromír Joo. Vystupoval po celém světě a zažil nejednu komickou situaci.

Dost lidí cirkusy odsuzuje…

Víte, já se nepovažuji za drezéra, ale za chovatele. Reportéři z časopisu Světem zvířat nás obcházeli obloukem a nechtěli blíž, prý po nich u jiného cirkusu házeli kamení. Tak jsem jim nabídl, aby s námi cestovali a zažili to na vlastní kůži. Já nic neskrývám. Byl z toho nádherný článek, jmenuje se Cirkus Joo, cirkus lásky. Samozřejmě, nic není bílé a ani černé. Jak jsem řekl, zakládám si na tom, že jsme hlavně chovatelé.

Jak dokážete vycvičit třeba takového krokodýla, to musí být strašně hloupé zvíře?

Krokodýl údajně existuje 60 milionů let ve stejné podobě. Má mozek o velikosti hrášku. Tudíž je to doopravdy nebezpečné zvíře. Ten náš krokodýl Dundee měří téměř dva metry a jsem jediný, kdo ho může navštěvovat, vyndavat ho z bazénu a z klece. Pravda, když je vodě, tak na mě vždycky reflexivně zaútočí i když mě má rád a dělám si s ním cokoliv.

Obrázky strkání hlavy do krokodýlí tlamy, to je nadsázka, nebo se to dělá?

To se dělá docela běžně, ale s každým krokodýlem to nejde. Já se jezdím inspirovat do asijských zemí, kde v každé větší zoo mají představení s krokodýly a občas tedy žasnu, proti nim jsem amatér. V Singapuru na krokodýlí farmě mě dokonce zatkli.

Co jste tam vyvedl?

Prohrál jsem s bratrem v šachách. Musel jsem skočit mezi ty krokodýly, prokličkovat a na druhé straně vyběhnout. Zážitek to byl adrenalinový. Kličkoval jsem a hodně rychle. Na druhé straně už čekali policajti se sanitkou, že jsem sebevrah a blázen. Musel jsem jim ukázat fotky, že je chovám také. Tak nás nakonec pustili. Jenže za několik hodin brácha chytal varana a ten ho poškrábal. To už se s námi nebavili a vyhodili nás.

Co hadi, ti se cvičí jak?

Hadi, když s nimi zacházíte tak, jak se má, jsou hodní. I když se nám stalo, že jeden z ošetřovatelů vstoupil přes zákaz do terária a had zaútočil. Prokousl mu tepnu a v několika vteřinách ho omotal. Pět chlapů ho nemohlo rozmotat. Údržbář už měl jazyk venku a ještě z něj stříkala krev. Na pohotovosti z něj měli radost. Ale z devadesáti procent, když se něco stane, je to chyba člověka, ne zvířete.

Které zvíře máte nejraději?

No, nejraději mám manželku. Ba ne, radši mám tygřici Tajgu. (smích) Velké šelmy se všechny narodily u nás. Za poslední tři roky třeba 23 sibiřských tygrů. To ještě nikdo nedokázal. Po celém světě o tom vychází odborné články.

A legrační příhoda s tygřicí?

Tygřice Tajga je nesmírně vtipná. Kolikrát mě porazí na zem, zalehne mě a vezme si celou moji hlavu do tlamy. To se nehnete, když na vás leží 250 kilo. Vždycky pak cítím, jak se směje. Na začátku každého představení vždy pustím všechny tygry do manéže a lidé žasnou, protože oni si spolu hrají, kočkují se a jsou veselí. Prostě dělají to, co venku v přírodě. Takhle já cvičím všechna zvířata. Kromě dětí.

Mimochodem, jsou zvířata, která byste chovat nechtěl?

Mám rád všechna zvířata. Ale bleší cirkus bych opravdu provozovat nechtěl.

Nahlédněme do programu. Co, kromě drezůry zvířat uvidíme?

Například i finalisty soutěže Československo má talent. Dělají vzdušnou akrobacii a připravili si spoustu nových, krásných čísel.

Co vaše cesty po světě, jak na ně vzpomínáte?

Vystupoval jsem opravdu po celém světě, například v Las Vegas, v New Orleans. Jednou jsme připravovali turné po celém španělsky mluvícím světě s kouzelníkem. Měsíce cvičení, obrovské náklady, angažmá na pět let. Jenže když jsme přijeli do Mexika, kouzelník se pohádal s manželkou a bylo po turné. To byla šílená rána a za šílený peníze. Ale zasmál jsem se, když můj bratr vystupoval na charitativní akci s Tomem Cruisem v Hollywoodu. To vystoupení tu diváci také uvidí. No, a já mu říkám, vyfoť se s Cruisem, to u nás média vezmou okamžitě. Brácha za chvíli přišel a říká mi: ,Hele tam jsou tři, každej má černý brejle a klobouk, copak já vím, kterej je Cruis?´ No hotovo!