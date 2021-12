Podle pořadatelů se ovšem ani tyto trhy neobejdou bez potíží. "V okolí tohoto pozemku máme několik tradičních udavačů, kteří vždy volají na naše trhy policii. Ta sem přijede, v dnešním případě dokonce s několika auty, podívá se co se to tu vlastně děje a zase odjíždí," uvedl v sobotu 11. prosince jeden z pořadatelů. "Tyto trhy se zatím naštěstí konat mohou, ale některým lidem to je zkrátka proti srsti a chtějí nám to překazit za každou cenu," dodal a upozornil, že bleší trhy se tady uskuteční ještě příští týden. Pak bude dvoutýdenní pauza.