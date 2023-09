Skoro celý sobotní den 16. září, respektive celé odpoledne budou zavřeny části krajského města. Důvodem je konání 13. ročníku Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. Omezení se dotkne i MHD.

Mattoni 1/2Maraton v Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Do centra ne. Takhle jednoduše by se dala shrnout omezení dopravy, která proběhnou v sobotu 16. září z důvodu konání běžeckých závodů. Konkrétně od 6 do 20 hodin bude omezen vjezd do celého historického jádra města a oblasti kolem Lidického náměstí. Ohraničena je tato oblast ulicemi Revoluční, Malá Hradební, U Nádraží, Předmostí, Velká Hradební, Pařížská, Brněnská a Panská. Spolu s nimi bude uzavřen i most Dr. Edvarda Beneše.

V odpoledních hodinách o 13 do 19 bude omezen vjezd do oblasti, kudy se budou pohybovat běžci na trase hlavního závodů ústeckého půlmaratonu. Směrem do Předlic jde o ulici Tovární, Na Luhách, U Vlečky, Hrbovická a Textilní. Na Střekovském břehu jde o ulici Národního odboje, ulici Děčínská až do Svádova a část dolního Střekova ohraničeného ulicemi Železničářská a Střekovské nábřeží.

Centrum bude zcela uzavřeno i pro MHD, zrušeny budou v sobotu zastávky Mírové náměstí, Revoluční, Divadlo, Malá Hradební a Hlavní nádraží. Pro přestupy bude sloužit dočasná zastávka Uhlozbyt u Předmostí, pro některé linky pak zastávka Přístaviště za hlavním vlakovým nádražím.

Podívejte se, ja vypadal poslední ročník 1/2 maratonu. Na trať se v roce 2022 vydala takřka 2200 běžců a běžkyň:

