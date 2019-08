Povalený plot. Základy zarostlé plevelem a lebedou. Betony každou chvíli „zdobí“ hromádky odhozených plechovek, plastových lahví a obalů od svačiny. Takový obrázek se naskytne každému, kdo prochází kolem Bloku 004.

Poslední volná lukrativní parcela v samém centru Ústí měla už na jaře ožít stavebním ruchem. Jenže investor nečekal, že mu situace na trhu rozbije na prach jeho připravený stomilionový plán financování. Promítly se do něj vyšší mzdy řemeslníků a tím pádem i vyšší ceny za stavební práce. Magistrát ovšem neustálé odklady znechutily a čeká vysvětlení.

„Technické kontroly a rozbory betonu dopadly dobře. Jenže před dvěma lety byly ceny stavebních prací někde úplně jinde. Řeším to snad každý den. Včetně neustálého povalování plotu. Už kvůli tomu zvažujeme i podání trestního oznámení,“ informoval Radek Neymon z akciovky UDES, která staveniště vlastní, s tím, že mají obavy, aby do betonových základů připomínajících bazén plný roxorových tyčí někdo nespadl a neublížil si.

Náměstkyně primátora a bývalá primátorka Ústí Věra Nechybová (UFO) k tomu poznamenala, že by v takovém případě očekávala od investora nějaké vysvětlení. „Chápu jejich situaci, ale investor se s námi mohl spojit a mohli jsme to zkusit společně vyřešit. Proč nechat dál chátrat a devastovat něco, co pak už bude absolutně k ničemu? Nicméně, stavbě z pohledu zákona nic nebrání,“ reagovala.

Tak by měl vypadat plánovaný Blok 004. Vizualizace: UDES

Minulé městské vedení pod vedením UFO totiž s investorskou firmou jednalo. Dohodlo se s ním na prodeji zbývajících kousků parcel a odstranění plánovaných přesahů stavby na veřejné prostranství. Bránily totiž stavebnímu povolení. To už má společnost přibližně rok.

Město se v podobné situaci nacházelo například v případě projektu nového přepážkového centra. Kvůli rostoucím cenám ve stavebnictví nikdo neměl o tuto komplikovanou zakázku zájem ani po navýšení jejího rozpočtu.

Prokletá díra

„Pokud někdo letos na jaře naplánoval rozpočet stavby a teď říká, že vzrostly ceny a nemá na ni, tak je to nesmysl. Jestli ale plánoval dva, tři, čtyři roky zpátky, to potom ano. Co bylo tehdy za sto, je dneska za sto dvacet, sto třicet milionů. Jestli jde o díru na Míráku, ta je snad navíc prokletá,“ poznamenal jeden z ústeckých podnikatelů ve stavebnictví, který si přál zůstat v anonymitě.

Parcelu rozkopali už roku 2007 archeologové. Výzkum financovalo město pod vedením ODS zhruba 30 miliony. Od té doby ji lidé vnímají jako kontroverzní a vtipkují na její účet. V roce 2013 na oplocení dokonce někdo umístil plachtu s nápisem, že se tu staví metro.

Největšími kritiky prodeje parcely a financování výzkumu byli od samého začátku zastupitelé KSČM. Tehdy ale nenašli na zamítnutí prodeje parcely dost hlasů v městském zastupitelstvu.

„Základní chyba byla, že město pozemek prodalo dřív, než investor splnil dojednané podmínky. Tedy postavit budovu do prvního patra. Dneska kvůli tomu Ústí nemá žádné páky, kterými by mohlo zatlačit na vlastníka. Je to ostuda města i firmy, která tam tak dlouho staví,“ dodal šéf klubu zastupitelů KSČM Pavel Vodseďálek.