Blues na hradě, piráti na jezeře a veterány na silnicích. Čeká nás pestrý víkend

Ústecký kraj - Jaké akce se v regionu konají o víkendu? Přinášíme přehled těch nejzajímavějších.

Čistokrevné severočeské blues i americké hity písničkáře Boba Dylana nabídne v pátek od 20 hodin na hradě Střekov vystoupení Petr Kalandra Memorial Bandu. U mikrofonu bude tradičně stát mostecký bluesman Míra Kuželka, který ve čtvrtek slavil narozeniny.

Kalandrův Memory Band vznikl v roce 2005 jako pocta osobitému písničkáři Petrovi. Koncerty Bandu jsou plné hitů i méně známých skladeb Kalandry, Marsyas či ASPM.

„Večer se skupinou Petr Kalandra Memory Band nás přenese o pár let zpět, kdy všichni chtěli táhnout za zakázaný provaz, ale jinak, než bylo určováno. Večer plný pohody a skvělých písní připomene, že blues má 12 taktů a ty uměl každý spočítat,“ říká Martin Královský, zakladatel Střekovského hudebního léta a hudební dramaturg pražského klubu Malostranská beseda.

Vstup zdarma a spousta žánrově pestré muziky v podání oblíbeného Kašpárka v rohlíku, kterého milují děti i rodiče, ústecké hudební jistoty Idio&Idio, teplické skupiny From, veselé litvínovské ska Definitivní Ententýk či tvrdší severočeské kapely Toxic People.

V sobotu od 16 do 23 hodin opět po roce ožije teplické náměstí Svobody festivalem Teplice Free Live 3 pořádané spolkem Attack from North. Pobaví i doprovodný festivalový program, například Happy Box či malování na obličej.

Zábavné pro děti i dospělé bude od pátku až do sobotní půlnoci dobývání jezera Chmelař v Úštěku. Návštěvníci si užijí historické a vojenské akce, korzáry, bukanýry i krásné pirátky. Pořadatel Libor Uhlík slibuje tři strhující bitvy na vodě i na souši, pobaví replika škuneru, historická tržnice, přístavní městečko i dětská diskotéka.

Na Chmelař se vrátí rýžování zlata nebo večerní bitva s ohni. Do šarvátek se zapojí tři lodě na vodě a novinková loď duchů na břehu. A řež to bude vskutku hrůzná. Návštěvníci v povedené masce piráta dostanou u moderátora dárek a budou pasováni na úštěckého piráta. A to není málo!

Na Ústecko se po roce vrací oblíbený závod veteránů o Pohár primátorky města Ústí. Start první etapy je na ústeckém Mírovém náměstí v sobotu v 10.30, druhá etapa začne u OC Olympie v Teplicích. Finále je na programu v 17 hodin, vyhlášení výsledků ve 20.00 na Mírovém náměstí.

První etapa vede z Mírového náměstí do Habrovic, na Úžín, Předlice a přes Chabařovice do Roudníků, Modlan a končí u OC Olympia Teplice.

Druhá etapa míří z Olympie do Krupky, Proboštova, Novosedlic, Teplic a Bystřan, poté dále na Stadice, Trmice a Ústí. „Vyjede asi 130 vozidel,“ těší se pořadatel ústeckého závodu Daniel Slapnička.

Od pátku prostor před Hraničářem v Ústí nad Labemožije deseti dny hudby i filmů. V pátek od 18 hodin má festival procházku po městské divočině s botanikem J. Albertem Šturmou po divoké městské přírodě v Ústí nad Labem.

Neděle 15. července od 14.00 hodin bude ve velkobřezenském zámku ve znamení pěkné ústecké pohádky v rámci pravidelného cyklu Za pohádkou na zámek. Ústecký herec Zdeněk Barcal s kolegy přiveze do Března výpravný, dějově bohatý příběh na motivy pohádky Boženy Němcové plný čar a překvapení. Uvede ho Divadlo v muzeu.

Na koncert skupin Stará škola, hitového teplického Naturalu (dříve Emise) zve v sobotu festival Tivolí Hudební léto ve Velkém Březně.

V sobotu pořádá Regionální muzeum v Teplicích výtvarnou dílnu „O modrém ptáčku“. Program v zámecké budově začne ve 14.00 hodin. Dílna je určená pro děti od 5 do 10 let bez doprovodu rodičů.

Nejprve budou děti hledat Modrou komnatu a poté si ve výtvarné dílně vytvoří vlastní modrý vzor připomínající dekor míšeňského porcelánu, známého cibuláku. Dílnu uzavře četba stejnojmenné pohádky. Vstupné přijde na 30 korun a v ceně je výtvarný materiál.

V sobotu pořádá hokejbalový klub Wizards Krupka pátý ročník turnaje Wizards Cup. Stejně jako loni se ho zúčastní osm celků, které pořadatelé rozdělí do dvou skupin. Čtyři nejlépe umístěné týmy se utkají v semifinále.

Nejdelší cestu do Krupky budou mít dvě kladenská mužstva, diváci mohou v akci vidět i hokejbalisty z Loun, Dubí nebo Mostu. Do akce půjdou i dvě dívky, jedna z nich dokonce hrála na nedávném mistrovství světa žen. První utkání začne v 8.30 hodin, vyvrcholení turnaje je v plánu mezi 18. 19. hodinou. V areálu krupského Městského stadionu bude pro sportovce i fanoušky otevřený bufet.