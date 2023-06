Právě tak, jako jsme si před nedávnem velmi rádi připomněli již 40 let od zahájení provozu první vietnamské restaurace v Ústí nad Labem, podniku stylově nazvaného Hai-Phong, máme zde podstatně důležitější a pestřejší vzpomínání. A to na otevření ve své době nesporně největšího i nejprestižnějšího hotelu v severočeském regionu tedy Interhotelu Bohemia, kterému lidé neřeknou jinak než Bohemka. Na začátky tohoto prestižního podniku, i na jeho zlaté časy v 80. letech minulého století, rád vzpomíná Václav Hála. Ten byl dlouhé roky důležitým kmenovým zaměstnancem Bohemky a dělal též vedoucího v oblíbené restauraci Hai-Phong.

„Interhotel Bohemia coby výstavní podnik byl na Mírovém náměstí přímo v samém centru krajské metropole zprovozněn již v květnu 1968. Prakticky ihned po zahájení provozu si Bohemku oblíbili místní i přespolní lidé a také známé tváře,“ ohlédl se za krásnou minulostí Václav Hála. „Vážně je už na co vzpomínat,“ prozradil.

Ale pěkně popořádku.

„Náš hotel byl postaven podle návrhu proslulého ústeckého architekta Gustava Brixe a kolektivu autorů. Gustava charakterizovala dýmka, zaměstnanci Bohemky ho málokdy vídali jinak než s jeho typickým čibukem. To on po celou dobu výstavby hotelu v letech 1964 až 1968 nejen na dělníky pečlivě dohlížel. Dost mu totiž tenkrát záleželo na tom, aby zde vše bylo realizované přesně podle jeho nápadů i návrhů. Právě v tom byl vážně dost pedant, no řekněme byl akurátní až až. Snažil se rozhodovat dokonce i o tom, kde přesně bude rozmístěno konkrétní vybavení podniku, v tom jsme si spolu s ním v těch časech tak úplně nerozuměli. Bohužel. Dokonce i po dokončení stavby si pak nechal v rohu jídelny vybudovat svůj vlastní stolek, ke kterému mu v té době nikdo jiný nesměl usednout. A i z něj tak dál kontroloval a řídil, jak my kmenoví zaměstnanci hotelu plníme jeho úkoly a nápady, občas dokonce i tak trochu v rozporu s potřebami provozu, tak prestižního a pro Ústí důležitého mezinárodního podniku.

No a po otevření samotného podniku nadále pečoval o kompoziční uspořádání středisek, jako byla kavárna, restaurace, vinárna s barem, ale taktéž i pro běžný provoz hotelu nezbytná recepce, a při dohledu neopomenul ani výrobní střediska kuchyně, cukrárny a bufetu.

Prvním ředitelem hotelu byl pan Václav Martínek a jeho prvním náměstkem pan inženýr Petr Kumpf. V době zahájení provozu byl Interhotel Bohemia, a to vzhledem ke své ubytovací kapacitě, obsazován převážně cestovní kanceláří Čedok. Hotel tak provozoval cukrárnu i kuchyni pro restauraci i pro bufet, ale k tomu všemu zde byly i detaily a personální obsazení podniku tu ovšem bylo na dost dlouhé povídání. Zmínil bych se tu ovšem ale hlavně o těch, kteří za oněch časů měli největší zásluhy na tom, aby měl prestižní Interhotel Bohemia dobré jméno nejen v Ústí nad Labem, ale i v celé České republice a i po světě.

Měli jsme tu vážně špičkovou kuchyni i cukrárnu, zde šéfovali pánové Karel Štros, odborník na slovo vzatý, a jeho zástupce Ladislav Nodl. To byl ve své době vyhlášený místní kulinářský specialista. Mimochodem, pan Nodl nás zastupoval jako šéf kuchyně na Světové výstavě

Expo v japonské Ósace v roce 1970. Tato prestižní událost se zde ve své obě odehrávala v duchu hesla „Pokrok a harmonie pro lidstvo“. Nodl tam pracoval jako zástupce kuchařského týmu naší republiky.

Vyhlášení cukráři

V hotelu byla roky vyhlášená výrobna cukrářských výrobků díky kvalitnímu kolektivu Bedřicha Doležala, Jindřišky Švarcové a Petra Novotného, v obsluze tu zase vynikali Bořivoj Kobr, Vladimír Šebek či také pověstný distingovaný číšník a chlouba hotelu Otto Pleschinger.

Měli jsme tu vlastní prádelnu, údržbu i garáže, též velké skladovací prostory, parkoviště. Ve své době to byly samé špičkové provozy na úrovni. A vedle byl i bezvadný personál v čele se šéfem recepce Josefem Křížem. Ten byl také nějaký čas i ředitelem Interhotelu Bohemia, vedoucím týmu údržby byl tehdy jeho bratr Miloš Kříž.

V Bohemce působil jako řidič i mechanik, a také jako údržbář Petr Kadlček z Teplic. Nejprve to byl muzikant legendární teplické rockové legendy Emise, jejíž hudební čaje (tedy zábavy) byly sice ve své době vyhlášená, jenže kapela minulému režimu tedy bolševikům „nevoněla“. Později tak Petr Kadlček změnil barvy rockové party a stal členem kapely Natural, jejímž velkým hitem byla písnička „Já na to mám“.

Jídlo za hubičku

Ve fotogalerii najdete snímky jídelních lístků. V roce 1987 stála v Bohemce snídaně 20 Kčs, točené pivo 3,60 Kčs a sedmička vína 27 Kčs.

V hotelu bylo dlouhá léta spolehlivě fungující učňovské středisko, a „učňové“ tak bývali špičkovými nástupci do našeho kolektivu. Omlouvám se všem těm, které jsem tu nemohl jmenovat mezi ostatními klíčovými kolegy z Interhotelu Bohemia. Ale věřím, že i oni si dny, po které v hotelu pracovali, připomenou při pohledu na budovu Bohemky. A popřejí mu do dalších let hodně úspěchů.

Ale ještě alespoň jednu perličku z Interhotelu Bohemie na úplný závěr našeho prima vzpomínání. Ač se to v dnešních dnech zdá spíše dosti zábavné, byl také v našem baru noční veřejný striptýz. Ten dokonce dostal požehnání od tehdejších představitelů města.

Václav Hála a Radek Strnad

