Na osmi stanovištích rozmístěných po celé budově byly připravené různé úkoly, za které soutěžící získali indicie potřebné k rozluštění zašifrované tajenky. Nebylo to však jen tak, úkoly nebyly úplně jednoduché a například projít poslepu bludiště či si zapamatovat patnáct předmětů pod dekou bylo i na několik pokusů.

"Je to vlastně bojovka, která se točí kolem stroje Enigma, což je šifrovací stroj, který každý den vytvářel uplně nový kód abecedy. Jak děti, tak dospělí zde musí spolupracovat a přicházet skrze různé úkoly na to, jaké písmeno v kódu odpovídá jakému písmenu ve skutečnosti a poté díky tomu rozluštit tajenku. Na konci vyhrají vlastně onu zašifrovanou důležitou zprávu, po které se jim bude lépe žít. Ta odměna je vlastně i tom, že se to těm lidem podaří rozluštit, protože je to opravdu velmi těžké a už se nám stalo, že se to prostě rozluštit nepodařilo," uvedl člen uměleckého spolku Ústav úžasu Heinrich.