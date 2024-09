Velmi špatnou češtinou psaný výhrůžný e-mail dorazil téměř do všech škol na Ústecku. Někde ukončily výuku, jinde po kontrole policií pokračovala výuka.

„Výhrůžný e-mail nám dorazil, kde píše, že k aktivaci výbušného zařízení dojde ve 12 hodin. Nyní spolupracujeme s policií, která školu prošla,“ řekla ve čtvrtek dopoledne Deníku ředitelka FSŽ České mládeže Petra Holasová s tím, že informovali rodiče žáků, že je možnost si děti vyzvednout a vzít domů. Několik rodičů tak učinilo. „Kluka jsme vyzvedli, nechceme riskovat. I když si myslím, že jde o nějaký nejapný žertík, o planý poplach,“ řekl otec jednoho z žáků, který v pondělí nastoupil do první třídy.

Evakuace dětí na FSŽ České mládeže proběhla od 11.30 do 12.30. "Sitauci nepodceňujeme a celá škola byla v době 11.30 - 12.30 evakuována, poté jsme se vrátili do budovy. Třídy, které jsou byly od rána na akci mimo školu, byly vyzvány, aby se vrátily nejdříve ve 12.30," dodala ředitelka Holasová.

E-mail podle našich informací dorazil i na ZŠ Anežky České v Krásném Březně či na ZŠ Nová na Střekově. Jak vysvětlil ústecký radní Bohumil Ježek, který má na starosti městské školství, e-maily přišly do většiny ústeckých škol. „Kromě čtyř. Někde dorazily na staré adresy, jinde spadly do spamu. Policie prověří každou školu, kam dorazily. Výuku zrušili na ZŠ Anežky České, kde to navíc nepříjemně narušilo dnešní plánované oslavy 40. výročí školy. Někde si rodiče děti vyzvedli a omluvili je, jinde výuka pokračuje. Myslím, že tyto vyhrůžky měly vyvolat paniku,“ řekl.

O výsledcích policejní kontroly informovali rodiče například e-mailem na ZŠ Nová, zde ale po zrušení výuky nesáhli. „V rámci masivního kyberútoku na stovky škol v celé ČR byla na naší škole provedena bezpečnostní prohlídka PČR. Výsledekprohlídky byl negativní. Další mimořádná opatření v tuto chvíli přijímána nebudou. Situaci monitorujeme a případně vás budeme informovat o dalším postupu,“ informoval zástupce ředitele školy Jan Kohout.

Že i v Ústeckém kraji policie aktuálně prověřuje výhrůžný e-mail, adresovaný místním školám, ve kterém pisatel oznamuje, že jsou zaminované, potvrdil mluvčí policie Kamil Marek. „Se zástupci škol intenzivně komunikujeme a přijali jsme příslušná opatření, v rámci kterých chceme do běžného chodu zasahovat co nejméně. Zároveň chceme ujistit veřejnost, že nemáme žádné konkrétní informace vedoucí k tomu, že by měl být někdo ohrožen. Jakmile zjistíme bližší okolnosti, budeme veřejnost informovat. Z dosud zjištěných skutečností se nám však pokračující výhrůžka nejeví jako relevantní, i přesto ji nebereme na lehkou váhu a všemi oznámeními se zabýváme,“ doplnil.

Podle vyjádření republikové vedení není nebezpečí skutečného výbuchu velké. „Určitě se bojí děti, bojí se i jejich rodiče. Ale já bych je chtěl uklidnit. Policie České republiky se intenzivně věnuje tomu, aby našla pachatele a školy i nadále zůstaly bezpečným místem,“ řekl po druhé vlně útoku anonymů ministr vnitra Vít Rakušan, který je sám bývalým učitelem. Kromě Česka zamířily výhrůžky také na slovenské školy.