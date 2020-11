Pianino objevil Antonín Skořepa. Přišel s rodinou do Ústí z Prahy - Kbel hned po skončení války během znovuosídlení pohraničí českými obyvateli. Pracoval zde jako tramvajový průvodčí a chodil i pomáhat s odklízením trosek domů.

„Dědeček byl poměrně muzikální, a tak si všiml nástroje, který stál na nestrženém kousku podlahy v druhém poschodí pobořeného činžáku,“ líčila muzejníkům osudy pianina jeho dárkyně Miloslava Kučerová.

Co se stalo s původním vlastníkem pianina, není jasné. Je ale velmi pravděpodobné, že zahynul během spojeneckého náletu a stal se tak jednou jeho z 512 potvrzeným obětí.

Nálezci se tenkrát podařilo s pomocí chlapů z odklízecí čety dostat těžký nástroj bez větší újmy ze staticky narušených ruin. „Zvládli to bez techniky, jen s pomocí vlastních svalů,“ vyprávěla vnučka Miroslava.

Nástroj vyrobila firma H. Raehse, která vznikla roku 1882 v Německu a o patnáct let později přesídlila do Liberce. Pochází nejspíš z období před rokem 1923, než se Raehse spojil s konkurentem Prokschem a vytvořili v Československu poměrně rozšířenou značku Repia znamenající zkratku Reichenberger Pianowerkstätten. „Uvnitř piana se dochovala i vizitka prodejce hudebnin, které ho dodaly původnímu ústeckému majiteli. Šlo o obchod Artura Röhra z Litoměřic,“ popsal kurátor sbírky uměleckého řemesla Jiří Belis z Muzea města Ústí nad Labem.

Z rumiště, které po činžovních domech zbylo, nástroj putoval na Bukov do domku v ulici Ve Stromkách a o několik let později do domu v Nedbalově ulici. „V naší rodině opravdu nezahálel - hrát se na něj naučil už můj tehdy šestiletý tatínek, později pak moje sestra i já. Dodnes mi zní v uších melodie, které táta miloval a s oblibou hrál. Ježek, Werich a Voskovec, Suchý a Šlitr, Glenn Miller, Gershwin,“ vyprávěla Miloslava Kučerová.

Když se v roce 2017 už jako seniorka stěhovala do malého bytu, stálo piano v garáži, dokud se před několika dny nepřestěhovalo do muzejního depozitáře. „Muzeum města Ústí nad Labem se zaměřuje na sbírání hudebních nástrojů ze severních a severozápadních Čech, i když máme ve svých sbírkách i unikátní nástroje vídeňské (C. Graf, Bösendorfer) nebo stolový klavír z Anglie. Z významnějších regionálních pianin muzeu zatím chybí zástupce českolipské firmy Rösler,“ dodal ředitel muzea Václav Houfek.