Ano, mám koronavirus. Takovou zprávu poslal prostřednictvím Facebooku do světa ústecký boxer Lukáš Konečný. Nebyl ale první, ještě předtím tuto osobní informaci „propálil“ ústecký primátor Petr Nedvědický. „Pokusím se vše uvést na pravou míru. Mé testy jsou pozitivní. O výsledku jsem neinformoval ihned, protože jsem byl požádán Krajskou hygienickou stanicí, abych tuto informaci neuveřejňoval, jelikož bych mohl způsobit paniku a každý by jim volal a chtěl testy,“ vysvětloval Konečný na sociální síti.

Doplnil, že podle instrukcí hygieniků obvolal pouze osoby, se kterými od neděle přišel do bližšího kontaktu, a sdělil jim, že informace musí zůstat interní. „Není to kvůli mně, ale je to kvůli všem, kteří by začali panikařit, a nemocnice, případně KHS, by měly velký nápor na žádosti o testování, ve většině případů ne úplně nutných! V tuto chvíli je to však už bezpředmětné, protože primátor Ústí nad Labem tuto informaci bez mého vědomí pustil do médií,“ dodal bývalý profesionální mistr světa v boxu.

Primátor Petr Nedvědický přiznal, že udělal chybu, když jednomu z novinářů prozradil informaci o nakažení Lukáše Konečného. „Volal mi vyděšený novinář s tím, že je Lukáš Konečný nakažený koronavirem a jelikož je členem krizového štábu města, tak tam budeme nakažení určitě všichni,“ vysvětlil pro Deník Nedvědický.

Podle něj ale Konečný v krizovém štábu není a jako radní se ani nezúčastnil pondělní rady města. „Proto jsem chtěl novináře a hlavně veřejnost uklidnit a ujistit, že vedení města je v pořádku,“ doplnil Petr Nedvědický důvod, proč tuto soukromou informaci pustil na veřejnost.

On sám se o Konečného pozitivním testu na koronavirus dozvěděl přímo od samotného boxera. „Poslal mi SMS zprávu. Za to bych ho chtěl pochválit, protože se chová zodpovědně. Hned jak se dozvěděl, že jeho boxerský kolega je nemocný, stáhl se do domácí karantény a choval se příkladně,“ zdůraznil primátor.

Na pondělní radě města nebyl ani náměstek Michal Ševcovic, který se prý necítil dobře a sám podstoupil testy na koronavirus. „Jelikož to je už několik dní a on ještě výsledky nedostal, tak předpokládáme, že bude zdravý,“ upřesnil Nedvědický s tím, že hygienici toho mají hodně a oznamují výsledky testů přednostně hlavně pozitivně testovaným lidem.

Tuto informaci potvrdil i sám Michal Ševcovic (PRO zdraví a SPORT). „Na vyzvání praktického lékaře, který provedl konzultaci i na KHS, jsem podstoupil tuto neděli testy. Od té doby jsem v preventivní karanténě a pracuji z domova,“ sdělil náměstek primátora a současně ředitele Základní školy Stříbrnická v Ústí nad Labem. „Ale v této chvíli opravdu nemám k dispozici výsledky testu a dodržuji důsledně domácí karanténu.“

Boxer: Je mi dobře

Konečný zároveň na Facebooku vyvrátil nepravdivé informace o svém zdravotním stavu. „Objevují se zprávy o tom, že jsem psal, jak se cítím špatně a ležím v posteli. Je to lež. Fotografie i popisek jsem uvedl v souvislosti s tím, že bych jindy v pátek byl touto dobou ještě ve své hospodě. I přes pozitivní výsledky testu se cítím velmi dobře, nemám příznaky a ještě včera jsem si byl zatrénovat (sám, bez lidí a ve své tělocvičně),“ napsal.

Zdůraznil, že hygienikům nahlásil pouze lidi, kteří s ním přišli od neděle do blízkého kontaktu. „To je především rodina. Ostatní prosím nepanikařte! Není potřeba se dávat do karantény a obvolávat KHS či nemocnici. Podle instrukcí KHS se sledujte a pouze v případě příznaků je informujte. Na veřejnosti se pohybujte minimálně a noste roušku. Jednoduše to, co platí pro všechny,“ vzkázal Konečný.

V domácí karanténě jsou i další boxeři klubu SKP Sever, kteří trénují v Edenu.