Sotva pár desítek brigád. S Ústeckem a Děčínskem dohromady tak kolem šesti desítek. Oproti loňsku je to obraz bídy a utrpení. Navíc v době, kdy na pracovní trh podle agentur zamířily tisíce lidí, kteří pracovali v pohostinství, cestovním ruchu či gastronomii jako sezonní pracovníci.

ilustrační foto | Foto: archiv VLP

O zoufalém nedostatku brigád ví své Ústečanka Martina Sadílková. V létě si přivydělávala na brigádách v pohostinství. Po zbytek roku pracovala na půl úvazku jako pokladní v marketech nebo za barem. Pak přišla krize a její výdělky padly k nule. „Dopadlo to tak, že jezdím do Německa. Deset dní jako pokojská tam, deset dní doma a ještě je to náhoda, že jsem potkala známého, jinak bych měla smůlu,“ popsala.