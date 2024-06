Venku je hic a dobře je u vody. Ochladit se můžete třeba na koupališti v Brné, na Klíši či v jezeře Milada. Podle meteorologů budou teploty v Česku od čtvrtka do neděle stoupat k tropickým 30 stupňům Celsia, po víkendu se mírně ochladí. Na fotografiích se můžete podívat, jak to vypadalo ve středu přes oběd na koupališti v Brné.

Obloha bude na konci školního roku a na počátku letních prázdnin polojasná až oblačná. Dnes by teploty tropickou třicítku přesáhnout neměly, od pátku do neděle budou stoupat k 32 nebo 33 stupňům Celsia. V neděli bude na západě chladněji, jen kolem 27 stupňů. Bouřky dnes mohou být doprovázené přívalovými srážkami a menšími kroupami.

Při vysokých teplotách je dobře u vody. V areálu letního Koupaliště Brná u řeky Labe naleznete plavecký bazén, rekreační bazén s tobogánem, brouzdaliště, rekreační bazén a dětský bazén. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Celodenní vstupné do areálu přijde na 150 korun, studenti a důchodci zaplatí 90 korun. Otevírací doba koupaliště je od 9.00 do 21.00, víceúčelové hřiště funguje do 21.00.

Nad areálem se nachází parkoviště, areál je dostupný MHD. Od loňského roku je možné zaplatit vstup bezkontaktně. U vstupu do areálu je připraven automat, podobný těm na parkovištích, do kterého se dají vložit i mince.

Vodních radovánek si můžete užít i v plaveckém areálu na Klíši, kde je třeba obří skluzavka či skokanský bazén. Funguje i vnitřní bazén, páry, sauna a posilovna.

Hodně oblíbená mezi Ústečany je Milada. Jezero je přístupné zdarma a na několika plážích si užijete čisté vody až až. Na Trmické i Chabařovické pláži jsou k dispozici stánky s občerstvením, půjčit si tam můžete šlapadlo či paddleboard. Ústecký dopravní podnik i letos vypraví k jezeru speciální spoj. Jezdit začne od pátku 28. června a bude zdarma.

V provozu je i koupaliště v Povrlech. Teplota vody v bazénu tam je 20 stupňů, voda je z vrtu, takže je chladnější. V pátek večer tam proběhne oldies party a v sobotu je v plánu beachvolejbalový turnaj trojic. Občerstvení v areálu je k dispozici a je možnost zapůjčení slunečníků a lehátek. Koupaliště má otevřeno denně od 10.00 do 19.00.