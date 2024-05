„Sauna a rekreační bazén fungují už 394 dnů v kuse. Nevěděli jsme, jestli to děláme jen na říjen nebo i na listopad a prosinec. Nakonec tato provozovna vlastně jako jediná z městských služeb běží nonstop, a to včetně Vánoc a Silvestra. Šlo o pilotní sezonu, kdy jsme si zkoušeli zájem návštěvníků, který nás mile překvapil,“ říká Tomáš Vohryzka, ředitel Městských služeb , pod které areál koupaliště spadá.

Informace o zimním provozu areálu se brzo rozkřikla a zdaleka saunu nenavštěvovali jenom místní lidé. „Sauny různě střídáme. V Brné je hezké prostředí, takže se tam rádi vracíme,“ sdělil Pavel Procházka z ústeckých Všebořic.

Momentálně se v Brné vykoupete v rekreačním bazénu, voda je i v brouzdališti a připravuje se otevření plaveckého bazénu. „Některé práce nejde uspěchat, ale v nejbližších dnech by měl být otevřen. Navíc svoji roli hraje i počasí. Jako poslední bude napuštěn bazén s tobogánem,“ dodal Vohryzka.

Oháněl se mačetou. Přímo před obchodním centrem ve Všebořicích v Ústí nad Labem

V plném proudu jsou práce na opravě tamních toalet. Do prázdnin je chce mít ředitel městských služeb kompletně hotové. Podle jeho odhadu se tyto poslední nezrekonstruované záchody mění zhruba po čtyřiceti letech. Změny se dotknou i prostoru nad kabinami vedle tobogánu, kam se asi dvacet let nemohlo. „Otevřeme část sluneční terasy. Na opravu celé terasy bohužel nemáme peníze,“ pronesl Vohryzka.

Kulturnější je i prostředí před budovou bývalé restaurace směrem k Labi. Městské služby tam nechaly vykácet staré dřeviny a nově místo zdobí vinná réva. „Jde o odrůdu Solaris a Nero, je tu 138 sazenic,“ doplnil Vohryzka.

Zapomenutý válečný hrdina Adolf Mayer z Ústí nad Labem má konečně pamětní desku

Co bude s budovou, kde se v minulosti najedl nejeden strávník a vypilo se tam nespočet piv, není v tuto chvíli jasné. Jedno je jisté, dům stále chátrá. Město se snaží s majitelem objektu domluvit na odkupu. Stavbu vlastní společnost Orea-Invest a chce za ni skoro 13 milionů korun. Podle posledního znaleckého posudku z roku 2020 dům takovou hodnotu nemá a město tudíž nechce přistoupit na firmou požadovanou cenu.

„My bychom samozřejmě byli rádi kdyby už došlo k dohodě. Objekt by si zasloužil, aby ožil. Je jasné, že doba, kdy se v těchto prostorech dělalo tisíce obědů je už dávno pryč, ale nějaká forma stravování a ubytování by této stavbě slušela,“ myslí si ředitel Vohryzka.

Minigolf je minulost

Pryč je staré hřiště na minigolf a naopak v provozu je antukové hřiště na nohejbal či volejbal. „Na minigolfu se podepsal zub času. Desky byly poškozené, popraskané a celý prostor byl zarostlý náletovými dřevinami a zanedbaný. Nebylo tam bezpečné se pohybovat. Takže jsme to vyčistili a vytvořili prostor pro nějaké mobilní občerstvení. Plánujeme v této části, kde je hodně rodičů s dětmi, umístit nějaké pojízdný kiosek se zmrzlinou či vaflemi,“ informoval ředitel Městských služeb.

Celodenní vstupné do areálu je momentálně za cenu dvouhodinového, tedy za 100 korun, studenti a důchodci zaplatí 60 korun. Otevírací doba koupaliště je od 9.00 do 20.00, víceúčelové hřiště funguje do 21.00.

Teplota vody se pohybuje od 26,5 do 28°C. Nad areálem se nachází parkoviště, areál je dostupný MHD. Od loňského roku je možné zaplatit vstup bezkontaktně. U vstupu do areálu je připraven automat, podobný těm na parkovištích, do kterého se dají vložit i mince.