„Voda v bazénu má třiadvacet stupňů. V Labi čtyři a půl stupně, ochlazovací sedm a půl. Sauna je na stovce,“ popsal ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka.

„Takže jsme připraveni i v prosinci. Vyřešili jsme pitnou vodu, aby nezamrzla přípojka. Sloučili jsme sociální zařízení pro ženy i muže. Ve sprše teče teplá voda a přitápíme. Pokud se něco nepokazí a bude o to stále zájem, tak zatím máme zkušebně otevřeno každý den od zmiňované dvanácté do osmi večer, o víkendu otvíráme už od desíti dopoledne. Vstupné přitom zůstává pro dospělé na padesáti korunách na celý den a zlevněné na třiceti,“ popisoval a ukazoval přitom na páru stoupající nad rekreačním bazénem.

Pára v sauně i pára nad bazénem na koupališti Brná evokuje náladu maďarských lázeňských měst.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Rozšíření služby zatím nevypadá na špatný nápad. Už jen z reakcí na Facebooku by člověk řekl, že takové rozšíření služeb, v minulosti pro mnohé Ústečany nemyslitelné, bude v krajské metropoli módní hit. Za těch pár dní, kdy zpráva visí na facebookovém profilu koupaliště nasbírala zhruba pět stovek „lajků“, přes pět desítek komentářů a dalších 555 sdílení.

Nasbírat tolik kladných ohlasů nebývá pro příspěvkové organizace města obvyklé, v minulosti to dokázal snad jen některý z ústeckých držitelů divadelní ceny Thalia, nebo hospoda s minipivovarem po oznámení nového ležáku. Už jen kvůli tomu, že na sociální sítě se chodí lidé častěji vyvztekat, než chválit.

Diskuse pod oznámením ovšem toto pravidlo nepotvrzuje. Například uživatelku Gábinu Rumlovou jen mrzí, že teplota vody v bazénu nedosahuje pětatřiceti stupňů. „Jako v Maďarsku, to bych tam byla furt,“ napsala a další z uživatelek jí přitakávala. Podobně si novou službu pochvaluje i Eva Prokopová. „Úžasné, nepamatuji koupání v zasněžené Brné,“ jásala.

Příspěvky se prostě omezují jen na ty pochvalné. Shrnula je Tepličanka Zuzanka Kančiová. „Nejlepší koupaliště! Jezdili jsme k vám z Teplic a vždycky jsme si to u vás moc užili,“ pochvalovala si podobně jako Ústečanka Jana Hlaváčková. „Tahle služba prostě nemá chybu. V Ústí snad není lepší sportovně rekreační vyžití, než toto,“ myslí si.

Facebook ovšem někdy bývá zavádějící. Ne každý, kdo se vyjádří pochvalně a slíbí účast, na akci skutečně dorazí. Jaký je tedy reálný zájem o prosincové koupání? „V listopadu k nám dorazilo více návštěvníků než v říjnu, což mluví samo za sebe, že rozšíření služeb bylo správným krokem,“ uvedl ředitel organizace. „Pokud chceme přesná čísla, v říjnu nás navštívilo 1078 a v listopadu 1084,“ vypočítával.

Ani sami návštěvníci přímo v bazénu nešetřili nadšením. Hodinu po otevření jich dorazilo pět, dva muži a tři ženy. „Je to naprosto super. Včera dokonce přijeli lidé až z Mělníka a prý to měli to jako výzvu. K tomu sauna, to je prostě paráda,“ pochvalovala si jedna z žen.

S novinkami se přitom na koupališti v Brné letos roztrhl pytel. K nejvýraznějším patří právě posezónní zpřístupnění bazénu. Následuje ho nová sauna, přes sezónu zpřístupněná terasa u roky zavřené restaurace, kterou by město rádo koupilo. Jenže společnost za ni chce cenu vyšší, než činí odhady a tak zatím zůstává u pronájmu.

K plánům do budoucna patří například zřízení autokempu, infrastruktury pro cyklisty, nebo získání strategického partnera pro rekonstrukci domku a zprovoznění ubytovny u skladu lodí veslařského klubu Paprsek.

Zdroj: Martin Mudroch